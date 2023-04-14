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Беларусь
Минская область
Минский район
Колодищанский сельский Совет
Квартиры
Купить квартиру в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Колодищи
12
Квартира
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22 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
1/4 Этаж
€ 87,767
Квартира, соответствующая всем современным стандартам: - просторная, светлая и очень уютная;…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 79,534
2-ух комнатная квартира со стильным ремонтом в аг Колодищи! Адрес: аг. Колодищи, ул. Липовая…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
35 м²
1/2 Этаж
€ 33,388
Всего в 8 км от Минска продаю двухкомнатную квартиру в двухэтажном кирпичном доме. Аккуратны…
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 43,884
Продаётся 3-комнатная квартира Минский район, аг.Колодищи, ул.Танковая, д. 8Б. 2/2 этажного …
Квартира 1 комната
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
4/5 Этаж
€ 47,865
Продается уютная 1-комнатная квартира рядом с сосновым бором в аг. Колодищи. В квартире выпо…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
2/2 Этаж
€ 34,564
Поселок Колодищи расположены в 8км от МКАД в окружении соснового леса. В поселке хорошо разв…
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
134 м²
1/2 Этаж
Цена по запросу
Продаётся современный премиальный Танхаус в престижном закрытом Жилом Комплек…
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
68 м²
4/5 Этаж
€ 95,911
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА С БОЛЬШОЙ КУХНЕЙ (ВОЗМОЖНО ОБОРУДОВАТЬ…
Квартира 1 комната
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
3/4 Этаж
€ 54,289
Квартира расположена на 3 этаже 4-х этажного дома с видом на живописную территорию двора. С…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
2/2 Этаж
€ 35,016
Продаётся 2-х комнатная квартира в а.г.Колодищи, ул. Геофизика 2. Светлая, уютная квартира о…
Квартира 2 комнаты
Колодищи, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
3/3 Этаж
€ 50,670
Продается 2-х комнатная квартира с современной планировкой и хорошим ремонтом. По тех. пасп…
Квартира 5 комнат
Колодищи, Беларусь
5 Количество комнат
210 м²
1/2 Этаж
€ 180,873
Эксклюзивный, современный дом со вторым светом в Колодищах! 3D-виртуальный тур:Виртуальный т…
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
2/4 Этаж
€ 60,623
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в аг. Колодищи, ул. Лесная д.15. Светл…
Квартира
Колодищи, Беларусь
21 м²
€ 18,639
Дом расположен на ровном участке – 8,28 соток, находящегося в частной соб…
Квартира 3 комнаты
Колодищи, Беларусь
3 Количество комнат
86 м²
3/3 Этаж
€ 101,340
Предлагаем Вам большую и уютную, светлую квартиру по адресу аг. Колодищи, Дубовый Лог 10 Пре…
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
5/5 Этаж
€ 49,675
Продаётся просторная двухкомнатная квартира в агрогородке Колодищи! Окна которой имеют панор…
Квартира 1 комната
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
4/5 Этаж
€ 42,526
Отличная однокомнатная квартира, (которую можно переделать в двухкомнатную) в кирпично…
Квартира 5 комнат
Колодищи, Беларусь
5 Количество комнат
221 м²
1/2 Этаж
€ 250,635
Входная группа- изгородь из спиреи Little princess, гортензии Lime Light и котовника. Внутри…
Квартира 3 комнаты
Юхновка, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
1/1 Этаж
€ 43,884
"Продается 3-комнатная квартира живописном экологическом месте рядом с рекой Волма. Д. …
Квартира 2 комнаты
Сухорукие, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
4/5 Этаж
€ 44,246
Уютная двухкомнатная квартира в посёлке Сухорукие! Адрес: п. Сухорукие ул. Гоголя 2А Кирпичн…
Квартира 3 комнаты
Глебковичи, Беларусь
3 Количество комнат
101 м²
2/2 Этаж
€ 67,771
Продается просторная квартира площадью 106,5 кв.м большой кухней 12,6 кв.м в блокированном д…
Квартира
Колодищи, Беларусь
52 м²
€ 22,620
Продается земельный участок 8 сотки со строением и подключенными коммуникациями в центре а.г…
Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
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