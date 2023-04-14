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Купить квартиру в Гомель, Беларусь

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213 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 10/10 Этаж
€ 36,193
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 23,525
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 5/9 Этаж
€ 28,049
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/9 Этаж
€ 33,478
Продается 3-х комнатная квартира ул. Чечерская,9  на 1-ом этаже  9-этажного дома. …
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 4/5 Этаж
€ 24,882
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 3/14 Этаж
€ 35,288
Продается 1-комнатная квартира  по улице пр. Речицкий,  142 с современным ремонтом…
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 9/9 Этаж
€ 21,716
Уютная и светлая однокомнатная квартира на 9 этаже 9-ти этажного панельного дома. Квартира о…
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 2/9 Этаж
€ 25,787
Продается уютная светлая 1-комнатная квартира по адресу ул. Свиридова, д. 41 в Волотове. &nb…
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 3/4 Этаж
€ 36,645
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 2/9 Этаж
€ 40,717
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 8/9 Этаж
€ 45,241
Продаётся просторная, светлая трехкомнатная квартира в кирпичном доме общей площадью 65 кв.м…
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 16/16 Этаж
€ 19,001
Просторная светлая однокомнатная квартира в доме малосемейного типа. Косметический ремонт, и…
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 3/5 Этаж
€ 24,882
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/4 Этаж
€ 24,702
Продается 2 -комнатная квартира в центральном районе, возле центрального рынка. Общая площад…
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/5 Этаж
€ 14,929
Продаем просторную 1 комнатную квартиру, на улице Шоссейная №11а, в кирпичном доме 1997 года…
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/9 Этаж
€ 40,717
Продажа 3-х комнатной квартиры по ул. Кожара д. 1. Прекрасный благоустроенный район г. Гомел…
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/5 Этаж
€ 33,026
Продается 2-х комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома в Центральном районе города…
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 7/9 Этаж
€ 38,455
Продается 3-х комнатная квартира  пр. Речицкий,44  общей площадью 63,03  м2, …
Квартира 4 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
4 Количество комнат 89 м² 9/9 Этаж
€ 76,005
Продается  четырехкомнатная  квартира с панорамным  видом  в  самом…
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 28,954
Уникальная квартира в самом сердце города. Продаётся трехкомнатная квартира расположенная в …
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 1/10 Этаж
€ 21,716
Продаётся просторная квартира 41,6 м.кв. около рынка «Давыдовский». Рядом все не…
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 1/5 Этаж
€ 19,001
Уютная светлая квартира с косметическим ремонтом! ► Натяжные потолки. ► Окна ПВХ (с зам…
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 37,550
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² Количество этажей 9
€ 45,241
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 21 м² 5/9 Этаж
€ 12,577
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 3/5 Этаж
€ 22,168
Уютная и светлая однокомнатная квартира на 3 этаже 5-ти этажного панельного дома. Квартира о…
Квартира 3 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 5/9 Этаж
€ 40,717
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 5/5 Этаж
€ 28,954
Продается двухкомнатная квартира в Советском районе города Гомель, на пр-т Речицкий, д. 4Д.&…
Квартира 2 комнатыв Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 23,073
Продается двухкомнатная квартира в Советском районе г. Гомеля, на пр-те Октября, 55. Неуглов…
Квартира 1 комнатав Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 7/9 Этаж
€ 18,006
Продается уютная, просторная однокомнатная квартира в самом центре микрорайона "Западны…

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

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