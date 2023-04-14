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Купить дом в Гомель, Беларусь

45 объектов найдено
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
97 м²
€ 24,430
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
229 м²
Цена по запросу
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города, в жил…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
138 м²
€ 47,051
Продается жилой бревенчатый дом.  Дом с газовым  отоплением, централизованный водо…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
86 м²
€ 36,193
Дом расположен в тихом, уютном, комфортном месте города Гомеля. Транспортные остановки в пре…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
62 м²
€ 28,049
Продается жилой дом в г. Гомель, пр-д Свердловский 3-й. Дом - деревянный сруб 1977 гп. с тре…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
71 м²
€ 47,955
Продается одноквартирный одноэтажный жилой дом в Новобелицком районе г.Гомеля, ул. Высокая (…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
173 м²
€ 67,861
 Добротный жилой дом 173 м2 в Железнодорожном р-не г. Гомеля. м-н. Прудок ул. Яговкина.…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
74 м²
€ 45,241
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 99,530
Современный коттедж в посёлке Победа. Строительство: 2009-2014 гг. Фундамент: жб блоки. Стен…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
164 м²
€ 122,150
Продается современный  дом 163.6 м2 общей площади в экологически чистом районе Гомеля. …
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
99 м²
€ 29,859
Продается дом в Новобелицком районе общей площади 99 м2. В доме заменены окна, есть гараж, т…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
60 м²
€ 32,573
Дом бревенчатый, площадью 59,9 кв.м. — Участок 15 соток в ПНВ. — Центральное вод…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
103 м²
€ 49,765
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
480 м²
€ 171,915
Стильный и современный дом!Расположение.Дом расположен в 10 минутах езды от центра Гомеля. Т…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
106 м²
€ 62,432
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
82 м²
€ 24,430
Продаётся часть дома по улице Нижнебрилёвская. Дом в хорошем состоянии, есть все удобства, ц…
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 74,195
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города. …
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
67 м²
€ 20,358
Продаётся часть дома в Белице. Отдельный вход. В хорошем состоянии. Есть газ, вода, местная …
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
85 м²
€ 44,788
Продается одноэтажный кирпичный жилой дом 1976/1992 г.г. постройки, расположенный на участке…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
€ 32,573
Дом -деревянный сруб 1977г с тремя жилыми комнатами ,обшит досками ,Окна пвх ,с мебелью ,сос…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
109 м²
Цена по запросу
Продаётся двухэтажный дом с черновой отделкой (Новая жизнь), есть где разгуляется вашим диза…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
120 м²
€ 35,740
Дом в Романовичах-2. Что может быть лучше собственного дома? Только дом, построенный экологи…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
16 м²
€ 20,358
Деревянный жилой дом, расположенный в одном из самых развитых и молодых районах г. Гомеля! Д…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
18 м²
€ 16,287
Продается бревенчатый жилой дом пл.18 кв.м с земельным участком в пожизненном владении пл. 0…
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
262 м²
€ 162,867
Продаётся энергоэффективный дом в спальном районе. К постройке дома подходили с умом (всё пр…
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
76 м²
€ 17,734
Продается 29/50 долей одноэтажного бревенчатого жилого дома общей площадью 117 кв м на земел…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
56 м²
€ 22,620
Дом в жилом состоянии, тёплый, сухой. Окна ПВХ, газовое отопление, оборудована кухня. Благоу…
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
600 м²
€ 45,241
Домв Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
75 м²
€ 33,026
Продаётся уютный одноэтажный кирпичный дом в самом центре Белицы. Дом в отличном состоянии, …

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

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