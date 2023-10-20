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Дома в Чернинский сельский Совет, Беларусь

21 объект найдено
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 168,9 кв.м, общ.- 146,0 кв…
€103,908
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 118,6 кв.м, общ.- 118,6 кв…
€74,625
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 113,6 кв.м, общ.- 113,6 кв.м, жил.- …
€93,517
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 135,24 кв.м, общ.- 135,24 кв.м, жил.…
€40,618
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 31,4 кв.м, общ.- 31,4 кв.м…
€24,088
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 101,1 кв.м, общ.- 83,5 кв.м, жил.- 4…
€39,674
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 308,0 кв.м, общ.- 179,0 кв.м…
€94,462
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 218 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 217,5 кв.м, общ…
€68,012
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 129,1 кв.м, общ.- 129,1 кв…
€103,908
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2006 г.п. 1 этаж, подвальный этаж, мансарда. Общ.СНБ - 279,7 кв.…
€80,292
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 62,3 кв.м, общ.- 48,6 кв.м, жил.- 36,4 кв.м, к…
€23,615
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Мансардный жилой дом под чистовую отделку 2021 года постройки в ближайшем пригороде Бреста. …
€84,071
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, цоколь, мансарда. Общ.СНБ - 385,2 кв.м, общ.- 207,1 кв.м…
€102,963
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Брестском р-н. Площадь застройки - 183,0 кв.м. …
€41,563
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,0 кв.м, общ.- 122,0 кв.м, жил.- …
€60,928
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 102,38 кв.м, жил.- 51,91 кв.м, кух.- 17,20 кв.м. 4…
€91,628
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Коробка жилого дома. 2005 г.п. Брестский р-н. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифе…
€70,846
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 102,19 кв.м, общ.- 102,19 кв.м,…
€52,898
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 242,8 кв.м, общ.- 230,9 к…
€33,062
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1930 г.п., реконструкция 2013 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,5 кв.м, об…
€80,292
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 190,0 кв.м, общ.…
€49,120

Параметры недвижимости в Чернинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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