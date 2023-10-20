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Квартиры в Чернинский сельский Совет, Беларусь

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10 объектов найдено
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Часть жилого дома (7/8 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: общ.СНБ -…
€55,732
Квартира 3 комнаты с домофоном в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Черни, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1984 г.п., 1 / 3 панель, 71,2 / 67,7 / 42,8…
€51,009
Квартира 1 комната в Черни, Беларусь
Квартира 1 комната
Черни, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
1-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1986 г.п., 1 / 2 кирпич, 39,0 / 38,3…
€32,117
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
€63,289
Квартира 2 комнаты в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …
€63,289
Квартира 2 комнаты с двором в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты с двором
Черни, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 56,7 / 54,9 / 30,3…
€28,150
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Квартира в блокированном жилом в Брестском р-не. 1982 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа. О…
€33,912
Квартира 3 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Черни, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Квартира в блокированном жилом в Брестском р-не. 1982 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа. О…
€33,912
Квартира 3 комнаты с двором в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты с двором
Черни, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1988 г.п., 1 / 2 панель, 78,5 / 76,1…
€43,452
Квартира 2 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Черни, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 52,5 / 51,4 / 30,0…
€29,283

Параметры недвижимости в Чернинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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