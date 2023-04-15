Купить квартиру в Барановичи, Беларусь

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75 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
34 м²
1/2 Этаж
€ 10,767
Продается 2-комнатная квартира по ул. Фроленкова ! * 1 эт./ 2-эт. кирпичного дома. * Площадь…
Квартира
Барановичи, Беларусь
34 м²
€ 13,482
В продаже 1-комнатная квартира в блокированном доме по ул. Защитная ! * 1 эт./ 1-эт. кирпичн…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/9 Этаж
€ 27,145
Продается двухкомнатная квартира в военном городке! Очень удобный первый этаже! Город: Баран…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
8/9 Этаж
€ 34,293
Продаётся 3х комн. квартира в г. Барановичи. СНБ 72.8 м2 - 8/9 панельного дома. -…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
3/4 Этаж
€ 20,811
Продается 2-комнатная квартира по ул. Брестская ! * 3 эт./ 4-эт. блочного дома. * Площадь: о…
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат
76 м²
9/9 Этаж
€ 28,954
Ищете квартиру в Южном микрорайоне для Вашей семьи - это то, что Вам нужно! Квартира располо…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 26,964
Продается двухкомнатная квартира в жилом доме, по улице Шевченко с ремонтом и полностью гото…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
3/4 Этаж
€ 23,978
Продается двухкомнантная квартира по адресу улица Ленина, 1! Полностью с ремонтом. Этаж/этаж…
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
3/5 Этаж
€ 14,206
1-комнатная квартира по ул. Репина. * Площадь: общая – 42 кв.м., жилая – 19,3 кв…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 20,630
3-комнатная квартира по ул. Кирова! Текстильный микрорайон! * Площадь: общая – 50,7 кв…
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
2/4 Этаж
€ 13,572
Продается просторная и очень светлая однокомнатная квартира по улице Репина. Ра…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
3/9 Этаж
€ 38,455
Для тех,кто ценит комфорт и уют! Квартира полностью готова к проживанию! Заезжай и живи! &nb…
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат
81 м²
5/9 Этаж
€ 40,717
Если Вы цените уют, комфорт и простор, то эта квартира ждет именно Вас! Не упуст…
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат
59 м²
1/5 Этаж
€ 31,850
Продается четырёхкомнатная квартира в Южном микрорайоне! Очень удобный первый этаж! Возможен…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 24,430
В продаже появилась уютная трёхкомнатная квартира по улице Брестской, дом 256. А это …
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 15,834
Хотите уютную квартиру в Южном микрорайоне- это то, что Вам нужно! Квартира под ремонт, что …
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
27 м²
1/1 Этаж
€ 7,239
Продаётся дешёво в центре города квартира в деревянном доме на шесть квартир, отопление печн…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
78 м²
6/9 Этаж
€ 59,447
Для любителей эксклюзива и ремонта, сделанного с душой! В этой квартире Вы окунётесь в атмос…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
67 м²
3/9 Этаж
€ 38,907
Если Вы цените уют, комфорт и простор, то эта квартира ждет именно Вас! Н…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
1/5 Этаж
€ 31,669
Прекрасное расположение дома - в тихом месте города! Хорошее месторасположение квартир…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 22,620
2 комн. квартира в блокированном жилом доме по ул. Вильчковского! * Площадь: общая – 4…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
4/5 Этаж
€ 30,673
Продается трёхкомнатная квартира в Восточном микрорайоне по улице энтузиастов 64, четвёртый …
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 29,859
Это не просто квартира, а квартира, в которую очень легко влюбиться. Вы только представьте с…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
3/5 Этаж
Цена по запросу
В продаже появилась уютная двухкомнатная квартира по улице Брестская 256. А это значи…
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
4/4 Этаж
€ 23,797
Прекрасное расположение дома - в самом центре города! Хорошее месторасположение к…
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
1/5 Этаж
€ 20,630
1-комнатная квартира в Военном городке! * 1 эт./ 5-эт. кирпичного дома; * 1968 года постройк…
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
5/5 Этаж
€ 16,377
Продажа 1-комнатной квартиры в Южном мкрн. * 5 эт./ 5-эт. блочного дома; * Площадь: об…
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
3/5 Этаж
€ 15,020
1-комнатная квартира по ул. Советская! * 3 эт./ 5-эт. блочного дома; * 1972 года постройки; …
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
28 м²
1/1 Этаж
€ 10,315
1 комн. квартира в блокированном жилом доме по ул. Богдановича. * Площадь: общая – 27,…
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
1/5 Этаж
€ 29,859
Если Вы мечтаете о по-настоящему уютном семейном очаге,с хорошим ремонтом и не требующим абс…
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