Купить дом в Барановичи, Беларусь

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33 объекта найдено
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Дом
Барановичи, Беларусь
342 м²
€ 33,026
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение по ул. Яна Чечота! * Стены: …
Дом
Барановичи, Беларусь
120 м²
€ 26,240
Продается жилой дом по адресу пер. Огородный, д. 25. Дом деревянный с одной дере…
Дом
Барановичи, Беларусь
98 м²
€ 29,769
Предлагаем к покупке жилой дом в р-не ул. Шевченко. * Площадь: общая – 98 кв.м., жилая…
Дом
Барановичи, Беларусь
332 м²
€ 31,488
В продаже незавершенное кирпичное капитальное строение по ул. Литовская. * Площадь: 332,1 кв…
Дом
Барановичи, Беларусь
260 м²
€ 47,955
Продается усадьба в д. Малаховцы. Отличный вариант для покупки в кредит в белорусских рублях…
Коттедж
Барановичи, Беларусь
282 м²
€ 104,054
Дом в районе ул. 50 лет БССР! Отличный вариант для покупки в кредит в белорусских рублях.&nb…
Дом
Барановичи, Беларусь
80 м²
€ 31,669
Продается жилой дом по ул. Пионерская, абсолютно готовый для проживания!!! Дом деревянный 19…
Дом
Барановичи, Беларусь
79 м²
€ 28,502
Продается жилой дом по ул. Молодежная, готовый для проживания!!! Дом деревянный, общая площа…
Дом
Барановичи, Беларусь
98 м²
€ 36,193
Продается дом по ул. Притыцкого. Дом деревянный 1948 года постройки. Общая площадь по СНБ-97…
Дом
Барановичи, Беларусь
€ 35,288
Продается жилой дом по ул. Мечникова. Дом деревянный, обложенный кирпичом, 1959 года построй…
Дом
Барановичи, Беларусь
55 м²
€ 27,145
Продается жилой дом по ул. Ломоносова, абсолютно готовый для проживания!!! Дом шлакобетонный…
Дом
Барановичи, Беларусь
83 м²
€ 61,528
Дом в районе 1-е Третьяки! Обмен! * Площадь: общая – 83 кв.м., жилая – 59,8 кв.м…
Дом
Барановичи, Беларусь
91 м²
€ 67,771
Вам нужен свой дом для приятной жизни – это ОН! В доме всегда светло и солнечно, рядом…
Дом
Барановичи, Беларусь
39 м²
€ 14,296
Жилой дом в р-не ул. Тельмана! * Площадь: общая – 39,2 кв.м., жилая – 23,4 кв.м.…
Дом
Барановичи, Беларусь
97 м²
€ 52,479
Продажа жилого дома в р-не ТВК «Светиловский». * Площадь: общая – 96,6 кв.…
Дом
Барановичи, Беларусь
104 м²
€ 39,812
Жилой дом в районе магазина Чабарок! * Площадь: общая – 104,1кв.м., жилая – 87,7…
Дом
Барановичи, Беларусь
66 м²
€ 35,016
Продажа дома по адресу в мкрн. Боровки! * Площадь: общая – 66,2 кв.м., жилая – 2…
Дом
Барановичи, Беларусь
157 м²
€ 108,578
Продажа жилого дома по адресу пер. Колпеницкий 2-й! * Площадь: общая – 156,5 кв.м., жи…
Дом
Барановичи, Беларусь
74 м²
€ 54,289
Жилой дом по ул. Кирова! * Площадь: общая – 74,3 кв.м., жилая – 46,8 кв.м., кухн…
Дом
Барановичи, Беларусь
69 м²
€ 13,844
Предлагаем к покупке жилой дом по ул. Т. Шевченко. * Площадь: общая – 69,3 кв.м., жила…
Дом
Барановичи, Беларусь
219 м²
€ 85,958
Продажа жилого дома с мансардой по ул. Дорошевича! * Площадь: общая – 219,1 кв.м., жил…
Дом
Барановичи, Беларусь
48 м²
€ 14,477
! Продажа жилого дома по ул. Вильчковского ! * Площадь: общая – 48,1 кв.м., жилая &nda…
Дом
Барановичи, Беларусь
55 м²
€ 15,744
Предлагаем к покупке жилой дом по пер. 1-й пер. Дорошевича. * Площадь: общая – 54,8 кв…
Дом
Барановичи, Беларусь
97 м²
€ 35,288
!В продаже жилой дом, расположенный на ул. Каштановая. * Площадь: общая – 97 кв.м., жи…
Дом
Барановичи, Беларусь
128 м²
€ 72,385
Предлагаем к покупке жилой дом по пер. 2-й Столярный! * Площадь: общая – 128,3 кв.м., …
Дом
Барановичи, Беларусь
186 м²
€ 117,626
Продажа жилого дома по ул. Шевченко! * Площадь: общая – 186,3 кв.м., жилая – 90,…
Дом
Барановичи, Беларусь
88 м²
€ 27,054
Жилой дом пер. Мясникова. * Площадь: общая – 88,4 кв.м., жилая – 60,5 кв.м…
Дом
Барановичи, Беларусь
74 м²
€ 22,439
Жилой дом по ул. Калинина! * Площадь: общая – 75 кв.м., жилая – 55 кв.м., кухня …
Дом
Барановичи, Беларусь
€ 49,765
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение! * Стены: блок облицован кир…
Дом
Барановичи, Беларусь
88 м²
€ 25,787
Предлагаем к покупке жилой дом в тихом центре г. Барановичи! * Площадь: общая –…
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Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь
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