Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Макати
  4. Жилая

Жильё в Макати, Филиппины

1 объект найдено
Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Современный 2-спальный кондо в Садовых башнях, Мандалуйонг | Прайм расположение с видом на г…
$784,215
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Макати, Филиппины

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти