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Жильё в Пасиге, Филиппины

квартиры
5
5 объектов найдено
Кондо в Пасиг, Филиппины
Кондо
Пасиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Живите или инвестируйте в вневременную элегантность в Laya by Shang Properties, высококлассн…
$264,695
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Кондо в Пасиг, Филиппины
Кондо
Пасиг, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Шагните в жизнь изысканного комфорта и возвышенного города, живущего с 2-спальной резиденцие…
$529,390
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Кондо в Пасиг, Филиппины
Кондо
Пасиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Расположенный в самом сердце города Мандалуйонг, Laya by Shang Properties является идеальным…
$194,110
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TekceTekce
Кондо в Пасиг, Филиппины
Кондо
Пасиг, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
✨ Опыт проживания в резиденциях Харая - 2 спальниШагните в изысканное святилище в самом серд…
Цена по запросу
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Кондо в Пасиг, Филиппины
Кондо
Пасиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Разблокируйте высокодоходный потенциал и повышенную городскую жизнь с этим элегантным блоком…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пасиге, Филиппины

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