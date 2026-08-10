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Жилье в Central Visayas, Филиппины

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Себу
14
18 объектов найдено
Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
✨ Bauhinia Residences 1-Bedroom - Где пространство, стиль и инвестиции ВстретимсяРасположенн…
$282,875
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
✨ Bauhinia Residences 2-Bedroom - Элегантное пространство, непреходящая ценностьОпыт изыскан…
$517,460
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Кондо в Mandaue, Филиппины
Кондо
Mandaue, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Стильная 2-комнатная резиденция в Mantawi Residences, где пространство, стиль и изысканность…
$444,788
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TekceTekce
Квартира в Себу, Филиппины
Квартира
Себу, Филиппины
Площадь 83 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$365,967
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell представля…
$191,697
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Кондо в Mandaue, Филиппины
Кондо
Mandaue, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
1-комнатная роскошная резиденция Urban Elegance соответствует стилю жизни островаОпыт изыска…
$226,992
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Кондо в Punta Engano, Филиппины
Кондо
Punta Engano, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Beachfront Luxury Condominium Units в Себу, ФилиппиныРасположение: Пунта Энганьо, город Лапу…
$331,113
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit - умный инвестиционный и стильный дом в СебуОпыт изысканно…
$179,045
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$174,270
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$278,832
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Кондо в Себу, Филиппины
Кондо
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Исполнитель: IPI CENTERРасположение: Cebu City, ФилиппиныIPI Center Done Rockwell - это мног…
$243,978
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Квартира 1 спальня в Себу, Филиппины
Квартира 1 спальня
Себу, Филиппины
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$104,800
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Студия в Себу, Филиппины
Студия
Себу, Филиппины
Площадь 24 м²
Этаж 9
Кондоминиум Persimmon разработан компанией Aboitizland, одним из ведущих застройщиков в стра…
$52,400
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Квартира 2 спальни в Себу, Филиппины
Квартира 2 спальни
Себу, Филиппины
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
$228,463
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Квартира 1 спальня в Central Visayas, Филиппины
Квартира 1 спальня
Central Visayas, Филиппины
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 17
Кондоминиум Avalon - это проект первичного жилья, от ведущего застройщика в Себу. Отель A…
$166,212
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Квартира 2 спальни в Себу, Филиппины
Квартира 2 спальни
Себу, Филиппины
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$137,287
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Пентхаус в Себу, Филиппины
Пентхаус
Себу, Филиппины
Площадь 700 м²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
$2,54 млн
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Студия в Себу, Филиппины
Студия
Себу, Филиппины
Площадь 20 м²
Этаж 9
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$52,400
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Типы недвижимости в Central Visayas

квартиры

Параметры недвижимости в Central Visayas, Филиппины

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