Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Кесон-Сити
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Кесон-Сити, Филиппины

Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 1 спальня
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Цена начинается с PHP 25 200 000 | От 70 кв.мParklinks North and South Towers - Премиум Риве…
$451,714
Оставить заявку
Квартира в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира
Кесон-Сити, Филиппины
Площадь 27 м²
Цена начинается с PHP 4 300 000 | От 27 кв.мОригинальное название: Rockwell: Elevate Your Li…
$77,078
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 4 спальни
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Цена будет подтверждена | От 306 кв.мParklinks North and South Towers - Премиум Риверфронт, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 1 спальня
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Цена начинается с PHP 6 900 000 | От 47 кв.мОригинальное название: Rockwell: Elevate Your Li…
$123,684
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 3 спальни
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Цена начинается с PHP 14,000,000 | От 103 кв.мОригинальное название: Rockwell: Elevate Your …
$250,952
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 3 спальни
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Цена начинается с PHP 56 400 000 | От 192 кв.мParklinks North and South Towers - Премиум Рив…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 2 спальни
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Цена начинается с PHP 47 316 000 | От 142 кв.мParklinks North and South Towers - Премиум Рив…
$848,147
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Кесон-Сити, Филиппины
Квартира 2 спальни
Кесон-Сити, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Цена начинается с PHP 11,000,000 | От 82 кв.мОригинальное название: Rockwell: Elevate Your L…
$197,177
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кесон-Сити, Филиппины

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти