Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Макати
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Макати, Филиппины

кондо
4
двухкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
🔑 2BR Loft-Type Unit в Milano Residences, Макати — Роскошь в отличном местеШагните в эксклюз…
$452,032
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Макати, Филиппины
Квартира 1 спальня
Макати, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Откройте ценную инвестиционную возможность в самом сердце Макати с этим стильным номером с 1…
$227,877
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
🔑 2BR Loft-Type Unit в Milano Residences, Макати — Роскошь в отличном местеШагните в эксклюз…
$452,032
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
TekceTekce
Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Современный 2-спальный кондо в Садовых башнях, Мандалуйонг | Прайм расположение с видом на г…
$784,215
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Макати, Филиппины
Кондо
Макати, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
🔑 2BR Loft-Type Unit в Milano Residences, Макати — Роскошь в отличном местеШагните в эксклюз…
$452,032
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Макати, Филиппины

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти