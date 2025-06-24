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Квартиры в Тагиг, Филиппины

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11 объектов найдено
Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продажа: Полностью Меблированный Кондо в McKinley Venice, Taguig CityЖивите в стиле и удобст…
$141,572
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
$139,238
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
3-комнатный блок для продажи в BGC - главное расположение в Burgos Circle!Ищете просторный д…
$796,344
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
AVIDA 34th Street BGC Tower 1 в продаже-1 спальный блок 37 кв.м (без парковки)полумесяц- Лиц…
$161,326
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Квартира 1 спальня в Тагиг, Филиппины
Квартира 1 спальня
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Цена начинается с PHP 24 265 000 | От 68 кв.мGardencourt Residences – жизнь в центре ARCA So…
$434,954
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Квартира 1 спальня в Тагиг, Филиппины
Квартира 1 спальня
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Цена должна быть подтверждена | От 73 кв.м.Arbor Lanes в ARCA South - Verdant Urban Retreat …
Цена по запросу
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Кондо в Тагиг, Филиппины
Кондо
Тагиг, Филиппины
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Описание имущества:1 спальня66 кв.мДизайн интерьераСлот для парковки
$233,027
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Квартира 2 спальни в Тагиг, Филиппины
Квартира 2 спальни
Тагиг, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Цена начинается с PHP 42 577 000 | От 137 кв.мGardencourt Residences – жизнь в центре ARCA S…
$763,200
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Квартира 2 спальни в Тагиг, Филиппины
Квартира 2 спальни
Тагиг, Филиппины
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Цена должна быть подтверждена | От 109 кв.м.Arbor Lanes в ARCA South - Verdant Urban Retreat…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Тагиг, Филиппины
Квартира 3 спальни
Тагиг, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Цена должна быть подтверждена | От 171 кв.м.Arbor Lanes в ARCA South - Verdant Urban Retreat…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Тагиг, Филиппины
Квартира 3 спальни
Тагиг, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Цена начинается от PHP 69,121,000 | От 195 кв.мGardencourt Residences – жизнь в центре ARCA …
$1,24 млн
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Параметры недвижимости в Тагиг, Филиппины

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