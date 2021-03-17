Турция — одно из самых популярных направлений в 2021 году. Открытые границы, отсутствие локдауна и обязательств соблюдения 14-дневного карантина привлекают в страну гостей со всего мира.

Несмотря на пандемию, риэлторские компании работают в штатном режиме — инвестирование в недвижимость продолжает пользоваться высоким спросом. Цены на жилье за последний год практически не изменились: собственность в этой солнечной стране все еще на порядок ниже, чем в Европе. Так, квартиру на побережье Аланьи можно приобрести за 70.000 евро. 

Еще одним фактором, увеличившим спрос на жилье в Турции, является получение ВНЖ за покупку недвижимого имущества. Карточка резидента не дает права на работу в стране, но позволяет находиться в республике круглый год. По этой причине многие жители ЕС и СНГ предпочли на время локдауна поехать туда, где теплая погода, есть море, свежие фрукты и овощи круглый год.

Агентство недвижимости Аталанта предлагает ознакомиться с жильем, которое сейчас продается по самым привлекательным ценам. При покупке любого из предложенных объектов, иностранный гражданин получит право на получение вида на жительство.

Если вас заинтересовал какой-либо вариант недвижимости из подборки, вы можете перейти в карточку объекта и оставить заявку на консультацию со специалистом. В течение суток с вами свяжется сотрудник компании и предоставит всю необходимую информацию.

Квартиры в Анталье
Квартира 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
€130,000
3 Количество комнат 2 Этаж

Квартира с двумя спальнями

  • Апартаменты с террасой в ухоженном жилом комплексе с зеленым садом и бассейном
  • Свежий ремонт, новая мебель, новая техника
  • Крытая парковка, охрана
  • 500 метров до моря
  • 2 км до русской школы
Квартира 2 спальни
Bueyuekkumluca, Турция
€146,000
3 Количество комнат

Квартира в двумя спальнями

  • Вторичное жилье
  • Продается с мебелью
  • Газ до двери, 1 блок с бассейном
  • До моря 1 км (15 минут пешком)
Квартира 2 спальни
Bueyuekkumluca, Турция
€160,000
3 Количество комнат

Квартира с двумя спальнями

  • Вторичное жилье
  • Жилой комплекс с зимним и летним бассейном
  • Продается с мебелью
  • 600 метров до моря
  • Фитнес, сауна, охрана, подземный паркинг

Квартиры в Аланье
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
€134,000
2 Количество комнат 8 Этаж

Квартира с одной спальней

  • Дизайнерские апартаменты в районе Махмутлар
  • 8 этаж, солнечная сторона
  • Квартира продается с мебелью, бытовой техникой и кондиционерами
  • 250 метров до моря
  • В жилом комплексе вся необходимая инфраструктура, есть генератор
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
€148,000
2 Количество комнат 2 Этаж

Квартира с одной спальней

  • Просторные апартаменты на 2 этаже
  • Продается с мебелью и бытовой техникой
  • 200 метров до моря
  • Рядом вся городская инфраструктура
  • В жилом комплексе бассейн с зоной отдыха
Квартира 2 спальни
Yaylali, Турция
€150,000
3 Количество комнат 110 м² 9 Этаж

Квартира с двумя спальнями

  • Новые стильные апартаменты в районе Махмутлар
  • Продается с новой мебелью
  • 9 этаж
  • 400 метров до моря
  • В жилом комплексе открытый бассейн с зоной отдыха, крытый бассейн, сауна, хаммам, фитнес

Виллы в Аланье
Вилла 3 спальни
Yaylali, Турция
€200,000
4 Количество комнат 270 м²

Вилла с тремя спальнями

  • В районе Каргыджак
  • Есть два бассейна — взрослый и детский
  • В районе хорошо развита инфраструктура
  • С виллы открывается невероятный панорамный вид на море
  • Есть частный бассейн, сад и гараж
  • Вилла с мебелью
Вилла 7 спален
Алания, Турция
€220,000
8 Количество комнат 300 м²

Вилла с семью спальнями

  • Роскошная панорамная вилла с захватывающими видами на море с высоты
  • Красивые террасы, садовая мебель
  • Личный открытый бассейн, джакузи, парковка
  • Вилла продается с мебелью и техникой
  • До моря 4 км
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
€250,000
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3

Вилла с тремя спальнями

  • Трехэтажная вилла в районе Бекташ, расположенная у подножия Торосских гор
  • 5000 метров от моря и 3000 метров от центра города
  • 2009 год постройки, недавно был капитальный ремонт
  • Входит в жилой комплекс
  • Есть охрана, система видеонаблюдения, парковка, бассейн, сауна

Виллы в Стамбуле
Вилла 7 спален
Бююкчекмедже, Турция
€765,000
10 Количество комнат Количество этажей 2

Вилла с семью спальнями

  • Район Бююкчекмедже
  • Участок ровный, с газоном и садом
  • Есть бассейн
  • Дом продается с мебелью и техникой
  • Планировка 7+3 (семь спален и три гостиные)
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
€525,000
6 Количество комнат Количество этажей 3

Вилла с пятью спальнями

  • Вилла расположена в районе Büyükçekmece (Бююкчекмедже)
  • Открытый бассейн
  • Дом продается с мебелью и техникой
  • Площадь участка — 20 соток
Вилла 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
€560,000
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2

Вилла с шестью спальнями

  • С видом на море в Стамбуле, в районе Бююкчекмедже
  • Джакузи, сауна, панорамные террасы, бассейн, беседка, сад 680 кв.м.
  • Внутри теплые полы и стильный дизайн
  • Планировка 6+2 (шесть спален и две гостиные), а также 4 ванные комнаты
  • 2 камина, охранная система, видео-камеры, фитнес-зона, тв, интернет
Вилла 6 спален
Бейликдюзю, Турция
€720,000
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2

Вилла с шестью спальнями

  • Расположена на берегу Бейликдюзю, нового и многообещающего района Стамбула
  • Плавательный бассейн, круглосуточная частная охрана
  • Парковая и садовая территория, площадка для пикника и барбекю
  • Дом построен в 2019 году
  • 10 метров до пляжа
  • Планировка 6+2 (шесть спален и две гостиные), 4 ванные комнаты

 