Турция — одно из самых популярных направлений в 2021 году. Открытые границы, отсутствие локдауна и обязательств соблюдения 14-дневного карантина привлекают в страну гостей со всего мира.
Несмотря на пандемию, риэлторские компании работают в штатном режиме — инвестирование в недвижимость продолжает пользоваться высоким спросом. Цены на жилье за последний год практически не изменились: собственность в этой солнечной стране все еще на порядок ниже, чем в Европе. Так, квартиру на побережье Аланьи можно приобрести за 70.000 евро.
Еще одним фактором, увеличившим спрос на жилье в Турции, является получение ВНЖ за покупку недвижимого имущества. Карточка резидента не дает права на работу в стране, но позволяет находиться в республике круглый год. По этой причине многие жители ЕС и СНГ предпочли на время локдауна поехать туда, где теплая погода, есть море, свежие фрукты и овощи круглый год.
Агентство недвижимости Аталанта предлагает ознакомиться с жильем, которое сейчас продается по самым привлекательным ценам. При покупке любого из предложенных объектов, иностранный гражданин получит право на получение вида на жительство.
Если вас заинтересовал какой-либо вариант недвижимости из подборки, вы можете перейти в карточку объекта и оставить заявку на консультацию со специалистом. В течение суток с вами свяжется сотрудник компании и предоставит всю необходимую информацию.
Квартиры в Анталье
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Средиземноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 Этаж
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Квартира с двумя спальнями
- Апартаменты с террасой в ухоженном жилом комплексе с зеленым садом и бассейном
- Свежий ремонт, новая мебель, новая техника
- Крытая парковка, охрана
- 500 метров до моря
- 2 км до русской школы
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Bueyuekkumluca, Турция
3 Количество комнат
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Квартира в двумя спальнями
- Вторичное жилье
- Продается с мебелью
- Газ до двери, 1 блок с бассейном
- До моря 1 км (15 минут пешком)
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Bueyuekkumluca, Турция
3 Количество комнат
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Квартира с двумя спальнями
- Вторичное жилье
- Жилой комплекс с зимним и летним бассейном
- Продается с мебелью
- 600 метров до моря
- Фитнес, сауна, охрана, подземный паркинг
Квартиры в Аланье
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Алания, Турция
2 Количество комнат
8 Этаж
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Квартира с одной спальней
- Дизайнерские апартаменты в районе Махмутлар
- 8 этаж, солнечная сторона
- Квартира продается с мебелью, бытовой техникой и кондиционерами
- 250 метров до моря
- В жилом комплексе вся необходимая инфраструктура, есть генератор
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Алания, Турция
2 Количество комнат
2 Этаж
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Квартира с одной спальней
- Просторные апартаменты на 2 этаже
- Продается с мебелью и бытовой техникой
- 200 метров до моря
- Рядом вся городская инфраструктура
- В жилом комплексе бассейн с зоной отдыха
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Yaylali, Турция
3 Количество комнат
110 м²
9 Этаж
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Квартира с двумя спальнями
- Новые стильные апартаменты в районе Махмутлар
- Продается с новой мебелью
- 9 этаж
- 400 метров до моря
- В жилом комплексе открытый бассейн с зоной отдыха, крытый бассейн, сауна, хаммам, фитнес
Виллы в Аланье
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Yaylali, Турция
4 Количество комнат
270 м²
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Вилла с тремя спальнями
- В районе Каргыджак
- Есть два бассейна — взрослый и детский
- В районе хорошо развита инфраструктура
- С виллы открывается невероятный панорамный вид на море
- Есть частный бассейн, сад и гараж
- Вилла с мебелью
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Алания, Турция
8 Количество комнат
300 м²
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Вилла с семью спальнями
- Роскошная панорамная вилла с захватывающими видами на море с высоты
- Красивые террасы, садовая мебель
- Личный открытый бассейн, джакузи, парковка
- Вилла продается с мебелью и техникой
- До моря 4 км
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Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 3
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Вилла с тремя спальнями
- Трехэтажная вилла в районе Бекташ, расположенная у подножия Торосских гор
- 5000 метров от моря и 3000 метров от центра города
- 2009 год постройки, недавно был капитальный ремонт
- Входит в жилой комплекс
- Есть охрана, система видеонаблюдения, парковка, бассейн, сауна
Виллы в Стамбуле
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Бююкчекмедже, Турция
10 Количество комнат
Количество этажей 2
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Вилла с семью спальнями
- Район Бююкчекмедже
- Участок ровный, с газоном и садом
- Есть бассейн
- Дом продается с мебелью и техникой
- Планировка 7+3 (семь спален и три гостиные)
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Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат
Количество этажей 3
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Вилла с пятью спальнями
- Вилла расположена в районе Büyükçekmece (Бююкчекмедже)
- Открытый бассейн
- Дом продается с мебелью и техникой
- Площадь участка — 20 соток
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Бююкчекмедже, Турция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
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Вилла с шестью спальнями
- С видом на море в Стамбуле, в районе Бююкчекмедже
- Джакузи, сауна, панорамные террасы, бассейн, беседка, сад 680 кв.м.
- Внутри теплые полы и стильный дизайн
- Планировка 6+2 (шесть спален и две гостиные), а также 4 ванные комнаты
- 2 камина, охранная система, видео-камеры, фитнес-зона, тв, интернет
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Бейликдюзю, Турция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
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Вилла с шестью спальнями
- Расположена на берегу Бейликдюзю, нового и многообещающего района Стамбула
- Плавательный бассейн, круглосуточная частная охрана
- Парковая и садовая территория, площадка для пикника и барбекю
- Дом построен в 2019 году
- 10 метров до пляжа
- Планировка 6+2 (шесть спален и две гостиные), 4 ванные комнаты