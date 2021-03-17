Турция — одно из самых популярных направлений в 2021 году. Открытые границы, отсутствие локдауна и обязательств соблюдения 14-дневного карантина привлекают в страну гостей со всего мира.

Несмотря на пандемию, риэлторские компании работают в штатном режиме — инвестирование в недвижимость продолжает пользоваться высоким спросом. Цены на жилье за последний год практически не изменились: собственность в этой солнечной стране все еще на порядок ниже, чем в Европе. Так, квартиру на побережье Аланьи можно приобрести за 70.000 евро.

Еще одним фактором, увеличившим спрос на жилье в Турции, является получение ВНЖ за покупку недвижимого имущества. Карточка резидента не дает права на работу в стране, но позволяет находиться в республике круглый год. По этой причине многие жители ЕС и СНГ предпочли на время локдауна поехать туда, где теплая погода, есть море, свежие фрукты и овощи круглый год.

Агентство недвижимости Аталанта предлагает ознакомиться с жильем, которое сейчас продается по самым привлекательным ценам. При покупке любого из предложенных объектов, иностранный гражданин получит право на получение вида на жительство.

Если вас заинтересовал какой-либо вариант недвижимости из подборки, вы можете перейти в карточку объекта и оставить заявку на консультацию со специалистом. В течение суток с вами свяжется сотрудник компании и предоставит всю необходимую информацию.

Квартиры в Анталье

Квартира 2 спальни Средиземноморский регион, Турция €130,000 3 Количество комнат 2 Этаж Квартира с двумя спальнями Апартаменты с террасой в ухоженном жилом комплексе с зеленым садом и бассейном

Свежий ремонт, новая мебель, новая техника

Крытая парковка, охрана

500 метров до моря

2 км до русской школы Квартира 2 спальни Bueyuekkumluca, Турция €146,000 3 Количество комнат Квартира в двумя спальнями Вторичное жилье

Продается с мебелью

Газ до двери, 1 блок с бассейном

До моря 1 км (15 минут пешком) Квартира 2 спальни Bueyuekkumluca, Турция €160,000 3 Количество комнат Квартира с двумя спальнями Вторичное жилье

Жилой комплекс с зимним и летним бассейном

Продается с мебелью

600 метров до моря

Фитнес, сауна, охрана, подземный паркинг

Квартиры в Аланье

Квартира 1 спальня Алания, Турция €134,000 2 Количество комнат 8 Этаж Квартира с одной спальней Дизайнерские апартаменты в районе Махмутлар

8 этаж, солнечная сторона

Квартира продается с мебелью, бытовой техникой и кондиционерами

250 метров до моря

В жилом комплексе вся необходимая инфраструктура, есть генератор Квартира 1 спальня Алания, Турция €148,000 2 Количество комнат 2 Этаж Квартира с одной спальней Просторные апартаменты на 2 этаже

Продается с мебелью и бытовой техникой

200 метров до моря

Рядом вся городская инфраструктура

В жилом комплексе бассейн с зоной отдыха Квартира 2 спальни Yaylali, Турция €150,000 3 Количество комнат 110 м² 9 Этаж Квартира с двумя спальнями Новые стильные апартаменты в районе Махмутлар

Продается с новой мебелью

9 этаж

400 метров до моря

В жилом комплексе открытый бассейн с зоной отдыха, крытый бассейн, сауна, хаммам, фитнес

Виллы в Аланье

Вилла 3 спальни Yaylali, Турция €200,000 4 Количество комнат 270 м² Вилла с тремя спальнями В районе Каргыджак

Есть два бассейна — взрослый и детский

В районе хорошо развита инфраструктура

С виллы открывается невероятный панорамный вид на море

Есть частный бассейн, сад и гараж

Вилла с мебелью Вилла 7 спален Алания, Турция €220,000 8 Количество комнат 300 м² Вилла с семью спальнями Роскошная панорамная вилла с захватывающими видами на море с высоты

Красивые террасы, садовая мебель

Личный открытый бассейн, джакузи, парковка

Вилла продается с мебелью и техникой

До моря 4 км Вилла 3 спальни Аланья, Турция €250,000 4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3 Вилла с тремя спальнями Трехэтажная вилла в районе Бекташ, расположенная у подножия Торосских гор

5000 метров от моря и 3000 метров от центра города

2009 год постройки, недавно был капитальный ремонт

Входит в жилой комплекс

Есть охрана, система видеонаблюдения, парковка, бассейн, сауна

Виллы в Стамбуле