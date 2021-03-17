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Аталанта

Россия, 115191, г. Москва, ул.Рощинская 2-Я, дом 4, пом.1, ком.6
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Аталанта
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2000
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
atrealty.ru
Описание

Агентство элитной недвижимости за рубежом Хотите купить или снять элитное жильё за границей? Мы поможем в исполнении этого желания! Вас ждут апартаменты в райских уголках планеты — на горнолыжных курортах, у моря, на берегу океана, в крупнейших городах мира, на островах. Наши сотрудники подберут для вас лучший вариант. Предоставляем большой выбор квартир, домов, вилл, замков, шале, пентхаусов и таунхаусов по всему миру. К вашим услугам элитная недвижимость за рубежом, о которой только можно мечтать, по соседству с мировыми знаменитостями и звёздами, с богатейшими людьми планеты. На нашем сайте представлены объекты в Майами, Нью-Йорке и Лондоне, Манчестере, в Женеве и Париже, во Франкфурте, Мюнхене и Берлине. А также на Гавайях, Виргинских островах и о. Тенерифе, в Альпах, в Коста Бланке и Майорке, в Дубаи и Пуэрто-Рико, Барселоне и Афинах, в Юрмале и Риге, в Каннах, Вене и Ницце.

Услуги

Также мы предоставляем услуги: получение вида на жительство и гражданства аренды и продажи яхт, бизнес авиации; образования за границей; управления финансовыми активами; медицинского обслуживания за рубежом. А ещё мы обеспечиваем наших клиентов консьерж-сервисом высокого качества

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Наш коллектив — профессиональная и ответственная команда, которая готова обеспечить высочайший уровень каждой сделки. Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда действуем в рамках договора, где регламентированы все права и обязанности сторон.

Обеспечивая максимальный комфорт для всех наших клиентов, мы берем на себя все сложности по оформлению и сопровождению сделок. Наш офис расположен в самом центре Сочи, на ул. Театральная 11, офис 5 (рядом с Зимним театром). ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» является действующим членом Российской Гильдии Риэлторов, Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи».

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