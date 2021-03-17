Наш коллектив — профессиональная и ответственная команда, которая готова обеспечить высочайший уровень каждой сделки. Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда действуем в рамках договора, где регламентированы все права и обязанности сторон.

Обеспечивая максимальный комфорт для всех наших клиентов, мы берем на себя все сложности по оформлению и сопровождению сделок. Наш офис расположен в самом центре Сочи, на ул. Театральная 11, офис 5 (рядом с Зимним театром). ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» является действующим членом Российской Гильдии Риэлторов, Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи».