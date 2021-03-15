В этой статье вы найдете самые актуальные архитектурные и экстерьерные решения, которые будут пользоваться популярностью в 2021 году. Каждое из них самобытно, но все представленные направления объединяет стремление к гармоничному симбиозу внутреннего и внешнего, экологичности и современных технологий.

Общие тренды

В 2021 году в архитектуре нашли продолжение тенденции, прослеживавшиеся и в 2020-м:

акцент на инновационные технические решения;

преобладание долговечных архитектурных элементов;

вектор на осознанное потребление.

Как и в любую эпоху, сейчас архитектура чутко отражает социальные настроения. События последних лет, если не десятилетий, четко задают направление развития общества, которое сказывается и на оформлении экстерьеров: бережное потребление природных ресурсов, применение переработанных материалов (вторсырья) и все больший уклон в сторону альтернативных источников энергии.

Эко-стиль: натуральность и еще раз натуральность

Эко-стиль в архитектуре и оформлении экстерьеров начал активно набирать обороты несколько лет назад. В результате к 2020-2021 годам бережное отношение к окружающей среде, стремление к природности дизайнерских решений и применению натуральных материалов достигло апогея.

Например, сейчас очень популярно озеленять корпуса новостроек живыми растениями, причем такие решения используются для преображения как кровель, так и вертикальных поверхностей, например, фасадов.

Другое яркое проявление эко-стиля — возвращение популярности натуральных и переработанных материалов в строительстве и отделке зданий. Также все больше застройщиков и девелоперов в стремлении минимизировать ущерб окружающей среде задумывается о переходе на экологически чистые технологии, натуральное сырье, в том числе пересматривая бизнес-логистику.

Энергосберегающие технологии

С эко-стилем тесно связана еще одна тенденция 2021 года — вектор на максимальное использование энергосберегающих технологий в строительстве. Архитекторы, проектируя здания, стремятся свести к минимуму объемы потребляемой энергии. Одно из очевидных решений на этом пути — снижение теплопотерь домов.

Как это реализуется:

повышение уровня теплоизоляции стен за счет качественных утеплителей;

эргономичные архитектурные решения, которые чаще всего заключаются в четком балансе пропорций здания, его компактности;

продуманные функциональные планировки, внимание к зонированию домов.

Интересная особенность этого подхода: архитектурные решения направлены лишь на охлаждение здания. Хитрость конструкции энергосберегающих домов заключается в том, что тепло в них генерируется за счет проживания в них людей и обилия разнообразной бытовой техники. И это работает! Еще один плюс: не нужно тратиться на прогрев и охлаждение воздуха, эти процессы происходят естественным путем.

Реконструкция архитектурного наследия

Проекты реновации, реставрации и реконструкции старинных домов в 2021 году продолжат набирать популярность.

Восстановление заброшенных и пришедших в негодность жилых и промышленных зданий — один из наиболее очевидных и вместе с тем действенных ответов сразу на несколько вопросов:

как обеспечивать людей жильем, не расходуя свободные земли, не снося парки и не вырубая лесополосы;

как сохранить архитектурное наследие городов, не заменяя его новостройками;

как снизить темпы и объемы загрязнения окружающей среды, возводя все новые и новые жилые массивы.

При этом реконструкция зданий имеет и другие плюсы, например, многие постройки прошлых эпох не требуют основательной переделки, могут похвастаться интересными планировками и качественным исполнением.

Индустриальный стиль

Индустриальный стиль — это конструктивизм в новом прочтении, не прячущий традиционных для него острых углов. Он популярен с 40-х годов прошлого века и получил широкое признание у богемы Нью-Йорка тех времен за обилие открытых пространств, света и высокие потолки.

В 2021 году этот стиль становится все более адаптивным, особенно интересно в нем выглядят частные дома: лаконичные, с четкими линиями и изломами, выверенной симметрией, панорамными окнами и террасами. Их невозможно не полюбить. При этом экологичности и натуральности материалов индустриальный стиль уделяет отдельное внимание.

Новый минимализм

Нельзя не упомянуть и старый добрый минимализм, получивший второе дыхание в 2020-2021 годах. Акцент на функциональность, гармоничность и решительный отказ от всего лишнего — вот причины новой волны популярности этого стиля в архитектуре. Сегодня его основные элементы — это строгие (часто кубические) формы, обилие стеклянных стен и перегородок, панорамных окон, открытых террас и веранд и низкие фундаменты. Цоколь, как правило, оформлен в спокойной однотонной гамме. Материалы традиционно натуральные.

Как видим, архитектура сегодня стремится к максимальной простоте, эргономичности и гармонии с природой. Тенденции, актуальные в 2021 году, предлагают массу интересных и функциональных идей, из которых можно черпать вдохновение.