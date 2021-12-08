Эксперты рынка недвижимости изучили последнюю статистику государственного Земельного кадастра и пришли к неутешительным выводам. Данные проверки показали, что семьям с доходом до €35,000 в год, приобретение дома в Нидерландах почти недоступно.

Домохозяйства с ежегодным доходом до €60,000 могут купить лишь 37% домов, выставленных на продажу. Всего 4 года назад ситуация была более оптимистичной. Люди с невысоким доходом рассматривали для покупки до 65% предложенных вариантов.

За этот год стоимость жилья в Нидерландах возросла почти на 20%. При этом количество выданных разрешений на строительство резко сократилось. На рынке возник дефицит качественной, современной недвижимости. Многие люди, планирующие улучшить жилищные условия, отложили эту идею на неопределенный срок, и отказались от продажи собственных домов.

Самые большие сложности с приобретением жилья возникли в Гааге, Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, где цена квадратного метра уже давно превысила средний показатель по стране.

В столице Нидерландов стоимость недвижимости повысилась в связи с увеличением количества проживающих здесь миллионеров. Управление статистики страны установило, что на начало 2020 года среди населения Амстердама было:

4,4% миллионеров;

35% людей с высоким доходом;

47,6% граждан с низким доходом;

18% представителей среднего класса.

Полученные данные стали прямым подтверждением стремительно увеличивающегося разрыва между бедными и богатыми в Нидерландах.

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