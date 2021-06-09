Страхование имущества через договор со страховой компанией: нюансы и советы

Сохранить свое имущество в целости и сохранности вне дома, оградив себя от ненужных рисков, можно с помощью депозита или, например, банковской ячейки. Если же вы предпочитаете держать ценные вещи на своей территории, разумнее обезопасить их, заключив договор со страховой компанией (СК). Из статьи вы узнаете все об этом способе сохранения имущества в целости.

Какие преимущества дает заключение договора о страховании собственности

Люди страхуют имущество, чтобы быть уверенными в его сохранности. Заключение соответствующего договора со страховой компанией дает гарантии возмещения ущерба в случае, если с собственностью заказчика произойдут нежелательные события, прописанные в этом договоре. Такие события называют страховыми случаями.

Но как именно наличие страхового полиса защищает интересы заказчика? Как правило, договор с СК подразумевает выплату компенсации при возникновении следующих страховых случаев:

пожара;

ограбления или кражи;

разбойного нападения;

прорыва коммуникационных систем (прорыва трубы отопления или канализации, затопления соседями и т.д.);

противозаконных действий других лиц или лица, регламентированных договором (это может быть поджог, хулиганство с разбиванием стекол, порчей имущества и другие противоправные действия);

стихийных происшествий (например, лесных или степных пожаров, лавин, оползней, наводнений и т.д.).

Также с помощью полиса можно застраховать и собственную гражданскую ответственность — например, если по вашей вине будет нанесен ущерб имуществу соседей. Заключение договора с СК способно оградить вас, ваших близких и даже третьих лиц от ущерба при множестве неприятных ситуаций.

Отдельно стоит отметить вмененные виды страхования — когда человек добровольно страхуется, чтобы получить доступ к определенным услугам, привилегиям, материальным благам или видам деятельности. Такой вид страхования открывает перед заказчиком дополнительные возможности, недоступные без оформления полиса. Наглядный пример — требование банка застраховать здоровье заемщика и объект сделки при выдаче ипотечного кредита на жилье.

Правила выбора страховой компании и заключения договора с ней

Чтобы полис страхования не обернулся разочарованием из-за недопонятых условий соглашения или неточных формулировок, следуйте простому алгоритму:

1. Обращайтесь в проверенную компанию. Выберите СК по рекомендациям знакомых, уже сотрудничавших с этой страховой компанией, или тщательно проанализируйте условия нескольких организаций самостоятельно и остановитесь на лучшей.

Обращайте внимание на:

Наличие лицензии на добровольное имущественное страхование.

Размер выплат при наступлении различных страховых случаев.

Условия, влияющие на страховой тариф. Например, при оформлении полиса на квартиру на первом этаже тариф будет выше стандартных расценок на 10-15%, но если на ее окнах есть решетки, сумма тарифа будет ниже на 10% и более. Еще один нюанс: как правило, чем продолжительнее срок, на который вы заключаете договор, тем ниже будет тариф.

На заметку. Какое имущество застраховать не получится: собственность, находящуюся на балансе всевозможных ведомств, аварийные здания, дома под снос и подобные объекты.

2. Перед подписанием договора проштудируйте его условия. Учитывайте все сноски и пометки, при необходимости обратитесь за консультацией к юристу. Каким моментам уделить особое внимание:

Какие конкретно события, по регламенту компании, подпадают под понятие страхового случая, а какие нет и почему.

Какие именно страховые риски будет покрывать ваш полис.

Какой пакет документов необходимо предъявить в страховую компанию, чтобы получить компенсацию при наступлении страхового случая.

3. Узнайте, как компания считает сумму страховой выплаты. Этот пункт нужно уточнять отдельно — сумма, которую вы получите, если произойдет страховой случай, должна четко прописываться в договоре с СК. По закону, страховая выплата не может превышать действительную или рыночную стоимость страхуемого имущества на момент, когда заключался договор с СК.

Почему это важно:

если при заключении договора вы завысили стоимость вашей собственности, представители страховой компании могут законно оспорить запрашиваемую вами сумму выплаты, если страховой случай наступит;

занизив стоимость имущества, вы получите по условиям договора меньшую компенсацию, чем могли бы, укажи вы реальную стоимость. Кроме того, в этом случае страховка может не покрыть ваших затрат на возмещение ущерба, а оспорить сумму выплаты после подписания договора будет уже нельзя.

Важно: сумма страховой выплаты может колебаться в зависимости от того, какой именно страховой случай имел место, а также в зависимости от того, обратим ли нанесенный имуществу ущерб или нет.

4. При заключении договора обязательно перечислите письменно все страхуемое имущество, приложите фотографии его состояния. Это упростит подсчет понесенного урона и получение должной компенсации при наступлении страхового случая.

Страхуйте ценные вещи, чтобы быть спокойными за свое имущество.