Опубликован рейтинг самых дешевых направлений для туристов
Микрофинансовая организация Post Office проанализировала 46 мест в разных регионах мира по показателям затрат, которые уходят у туристов на оплату отдыха. Ежегодное исследование проводилось в 15-й раз. По его итогам аналитики выявили, что в более чем трех четвертях исследованных направлений произошло снижение цен. Специалисты включили в перечень расходов стоимость безалкогольных и алкогольных напитков, ужина в ресторане на двоих с бутылкой вина, а также крема для защиты от солнца и средства от насекомых.
Возглавил рейтинг самых дешевых мест для отдыха в текущем году болгарский Солнечный берег. У туристов здесь уходит на расходы €32,3. В ТОП-5 также вошли:
- турецкий Мармарис;
- португальский Алгарве;
- балийский остров Индонезия;
- южноафриканский Кейптаун.
Туристические затраты в этих местах составляют €43,3, €51,4, €64,1 и €64,9 соответственно.
По результатам исследований было выявлено несколько примечательных фактов:
- Солнечный берег занял первую строчку в рейтинге самых доступных мест 4-й год к ряду;
- в Алгарве затраты на отдых уменьшились на 16,5% по сравнению с прошлым годом, что позволило ему закрепиться в статусе наиболее дешевого курортного направления Еврозоны;
- Бали был признан лучшим местом для дальних путешествий;
- Рейкьявик стал наиболее дорогим направлением в Европе, Бриджтаун — в Америке и Карибских островах, Абу-Даби — в оставшейся части планеты. На оплату отдыха в этих местах уходит €151,9, €145,3 и €185,3 соответственно.