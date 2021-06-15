Микрофинансовая организация Post Office проанализировала 46 мест в разных регионах мира по показателям затрат, которые уходят у туристов на оплату отдыха. Ежегодное исследование проводилось в 15-й раз. По его итогам аналитики выявили, что в более чем трех четвертях исследованных направлений произошло снижение цен. Специалисты включили в перечень расходов стоимость безалкогольных и алкогольных напитков, ужина в ресторане на двоих с бутылкой вина, а также крема для защиты от солнца и средства от насекомых.

Возглавил рейтинг самых дешевых мест для отдыха в текущем году болгарский Солнечный берег. У туристов здесь уходит на расходы €32,3. В ТОП-5 также вошли:

турецкий Мармарис;

португальский Алгарве;

балийский остров Индонезия;

южноафриканский Кейптаун.

Туристические затраты в этих местах составляют €43,3, €51,4, €64,1 и €64,9 соответственно.

По результатам исследований было выявлено несколько примечательных фактов: