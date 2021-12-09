Разве это возможно? «Трешка»-новостройка в 500 метрах от моря в Турции стоит €39,500

Недвижимость в Турции в последнее время пользуются большой популярностью у иностранных покупателей. Цены на недвижимость в самых популярных курортных городах Анталии и Алании за 2021 год значительно выросли. Именно поэтому особенно удивительными кажутся предложения купить квартиру в Турции у моря за €39,500. Пусть это не самые популярные туристические города, но морское побережье там точно такое же, как и в более разрекламированных местах. Итак, давайте посмотрим, какое жилье у моря можно купить при ограниченном бюджете?

Квартира площадью 106 «квадратов» за €39,500

Квартира 3 комнаты с террасой Мерсин, Турция €46,500 3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1 Этаж

Нашу подборку начнем с той самой квартиры в 500 метрах от моря за €39,500. Это новостройка площадью 106 квадратных метра. Апартаменты расположены в новом трехэтажном жилом комплексе, который находится в районе Мезитли. По словам продавца, здесь есть все, что нужно для комфортной повседневной жизни: пляжи, парки, набережные для прогулок, учебные учреждения, торговые центра и т. д.

Эта трехкомнатная квартира — по сути объединение двух квартир: «двушки» и «однушки». Здесь есть большая гостиная, объединенная с кухней и столовой, две спальни, два санузла и два балкона, один из которых застеклен.

Апартаменты продаются без мебели, однако есть кухонный гарнитур, который продавец относит к американскому типу. На полу в каждой жилой комнате лежит ламинат, стены готовы для оклейки обоями, в санузлах лежит плитка нейтрального серо-бежевого цвета, оборудована душевая зона. Также в квартире установлены межкомнатные двери в том же стиле, что и кухонный гарнитур. При небольших дополнительных финансовых вложениях квартира будет готова к заселению.

Квартира площадью 130 «квадратов» за €50,000

Еще одна новостройка в Турции выставлена на продажу за €50,000. Это апартаменты, расположенные на пятом этаже 14-этажного жилого комплекса в районе Мерсина — Тедже. По словам продавца, это один из самых востребованных среди покупателей район. Причин тому сразу несколько: непосредственная близость к морю (всего около 200 метров), хорошо развитая городская и транспортная инфраструктура.

Эти апартаменты площадью 130 квадратных метров также являются объединением двух квартир: «двушки» и «однушки». Как и в первом случае, здесь есть гостиная с кухней, две спальни, два санузла и два балкона. Во всей квартире панорамные окна.

В апартаментах уже сделана чистовая отделка: в жилых комнатах лежит напольное покрытие, стены оштукатурены, в некоторых комнатах на потолке сделаны композиции из гипсокартона. Стены в санузлах облицованы плиткой, установлена душевая кабина. По словам продавца, квартира отлично подойдет и для постоянного проживания, и для отдыха.

Квартира площадью 140 кв. м. за €45,000

Эта квартира отличается от двух предыдущих тем, что здесь уже какое-то время жила семья, и поэтому апартаменты полностью отремонтированы и готовы к заселению. Дом совсем новый — 2019 года постройки, расположен в набирающем популярность новом районе Мерсина — Арпачбахшиш. Квартира общей площадью 140 кв. м. находится на 12 этаже комплекса всего в 300 метрах от моря.

Эти апартаменты также стали объединением двух квартир, поэтому здесь также есть гостиная-кухня, две спальни, два санузла и два балкона. По словам продавца, с одноно из балконов открывается завораживающий вид на Средиземное море.

При том, что на фотографиях в объявлении можно увидеть полностью меблированное жилье, продавец указал, что жилье продается без мебели.