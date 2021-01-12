Как получить ВНЖ в одной из стран Евросоюза? Рассказывает основатель компании World Property Invest

Во многих странах мира действуют специальные программы, которые позволяют получить вид на жительство или гражданство в обмен на покупку недвижимости.

ВНЖ дает иностранному гражданину право постоянно проживать на территории государства, выдавшего документ. Карточка резидента позволяет въезжать и выезжать из страны, а также длительное время беспрепятственно находиться на ее территории. Обладатель ВНЖ государства, входящего в зону шенгенского соглашения, может свободно перемещаться по всем странам Европейского союза.

О том, как стать резидентом ЕС, мы поговорили с Сергеем Филатовым, основателем компании World Property Invest.

— Сергей, расскажите, пожалуйста, об основных программах получения ВНЖ.

— Все основные программы получения ВНЖ связаны с недвижимостью, поскольку это реальный сектор экономики любого государства. В большинстве стран необходимо владеть недвижимостью весь срок действия ВНЖ, т. е. фактически пожизненно. Если иностранный гражданин продает собственность, карточка резидента становится недействительной. Продление ВНЖ также невозможно. В некоторых странах недвижимость «замораживается» на 5-7 лет, а затем ее можно продавать. В некоторых случаях одно из обязательных условий — не покупка, а аренда недвижимости на определенный срок.

— Какие есть подводные камни?

— Важно понимать, что данные программы не вечны и достаточно часто видоизменяются. Например, сумма инвестиций может уменьшиться или увеличиться. Срок рассмотрения заявки также может измениться. Программу могут прекратить (например, в 2020 г. закрыли инвестиционный проект Кипра).

— Как долго можно находиться в странах шенгенского соглашения по такому виду на жительство?

— ВНЖ практически всех стран ЕС дают право пребывать неограниченное количество времени в государстве, выдавшем карточку резидента, а также 90 дней каждые полгода в других странах Шенгена (180 дней в году).

В данный момент наиболее популярны программы получения вида на жительство ЕС в Греции, Португалии и Испании.

ВНЖ Греции

Греческая программа является наиболее оптимальной по сумме инвестиций — 250.000 евро должен вложить в недвижимость иностранный гражданин. Срок оформления — месяц с момента подачи документов. Родители двоих супругов также могут получить ВНЖ. В некоторых других программах получить ВНЖ могут родители только основного заявителя, поэтому инвестору иногда приходится выбирать, кто будет оформлять документы. Купить можно один или несколько объектов недвижимости. Главное условие — сумма должна составлять не менее четверти миллиона евро.

Власти Греции не требуют от резидента постоянного пребывания в стране для подтверждения ВНЖ.

ВНЖ Португалии

Программа в Португалии называется Golden Visa (Золотая виза). Такой документ позволяет вести бизнес в стране и на территории Европы. Инвестор может создать его с нуля или открыть представительство уже существующего бизнеса. Также разрешено открывать счета в европейских банках и пользоваться их услугами.

Для подтверждения ВНЖ необходимо находиться в Португалии всего 7 дней в году. Сумма инвестиций составляет 500.000 евро в новое жилье или 350.000 евро в недвижимость старше 30 лет. Таким образом государство стремится к реконструкции и обновлению старого фонда, который нередко является культурным наследием и не подлежит сносу.

Через 5 лет после получения ВНЖ иностранец и его семья могут претендовать на оформление гражданства Португалии — самой безопасной страны ЕС. Паспорт республики позволяет свободно перемещаться по разным странам мира, а также жить, учиться и работать в государствах зоны Шенген.

ВНЖ Испании

Государственная программа получения ВНЖ Испании была запущена в 2013 году. Сумма вложений — 500.000 евро в один или несколько объектов недвижимости.

Можно инвестировать как в жилую, так и коммерческую недвижимость. ВНЖ оформляется быстро — за 2-3 месяца. В Испании нет обязательного минимального срока проживания в стране.

ВНЖ Королевства Испании дает право учиться, работать и вести бизнес на всей территории страны. Дети временного резидента могут поступать в испанские школы и университеты, минуя квоты для иностранцев. Стоимость обучения будет ниже, чем у иностранных граждан.