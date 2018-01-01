Золотая виза

«Золотая виза» — это документ, дающий право участнику инвестиционной программы на постоянное место жительства. Иными словами, «золотая виза» — это ВНЖ или ПМЖ, который можно оформить путем участия в государственной программе за инвестиции на льготных условиях.

Условия получения документа

Стать владельцем «золотой визы» могут лица, вложившие определенную сумму в экономику государства. Взамен власти этой страны выдают инвестору постоянный ВНЖ по упрощенной схеме и в сжатые сроки.

Есть 2 способа получения ПМЖ:

В ряде стран вам сначала предоставляют ВНЖ . Далее, если в течение 5 лет вы не нарушили условия программы (не забирали из экономики вложенные инвестиции), вам на 6-й год выдается статус ПМЖ .

. Далее, если в течение 5 лет вы не нарушили условия программы (не забирали из экономики вложенные инвестиции), вам на 6-й год выдается статус . В отдельных государствах ПМЖ предоставляется сразу без промежуточного ВНЖ.

Как получить «золотую визу»

Предусмотрено несколько вариантов инвестиций:

Покупка недвижимости . Вы покупаете один или несколько объектов на определенную сумму. Недвижимость может быть жилой или коммерческой. Затем в течение 5 лет вы должны сохранить эти инвестиции в стране. При необходимости, объект можно продать, но взамен нужно сразу купить другую недвижимость по равнозначной цене.

Вы покупаете один или несколько объектов на определенную сумму. Недвижимость может быть жилой или коммерческой. Затем в течение 5 лет вы должны сохранить эти инвестиции в стране. При необходимости, объект можно продать, но взамен нужно сразу купить другую недвижимость по равнозначной цене. Приобретение ценных бумаг. В этом случае инвестор вкладывает свои средства в покупку государственных облигаций. Продать их можно также только через 5 лет. Учитывая, что облигации отличаются высокой доходностью, инвестор сможет за счет их перепродажи покрыть и большую часть административных затрат на оформление.

В этом случае инвестор вкладывает свои средства в покупку государственных облигаций. Продать их можно также только через 5 лет. Учитывая, что облигации отличаются высокой доходностью, инвестор сможет за счет их перепродажи покрыть и большую часть административных затрат на оформление. Уплата налогового взноса. Некоторые страны предлагают инвестировать в аккордный налог. Его необходимо уплачивать каждый год в определенной сумме. Для получения банковского депозитного счета «золотой визы» в отдельных государствах можно инвестировать средства в открытие депозита в банке.

Некоторые страны предлагают инвестировать в аккордный налог. Его необходимо уплачивать каждый год в определенной сумме. Для получения банковского депозитного счета «золотой визы» в отдельных государствах можно инвестировать средства в открытие депозита в банке. Открытие бизнеса. От инвестора требуется создать и вести собственное дело на территории государства, вложив в него определенные инвестиции. При этом важно, чтобы бизнес-проект приносил выгоду стране.

В ряде государств «золотая виза» предоставляется за инвестирование средств в научные исследования или в проекты, посвященные восстановлению и сохранению культурного наследия страны, имеющего национальную значимость.