Золотая виза
«Золотая виза» — это документ, дающий право участнику на постоянное место жительства. Иными словами, «золотая виза» — это ВНЖ или ПМЖ, который можно оформить путем участия в государственной программе за инвестиции на льготных условиях.
Условия получения документа
Стать владельцем «золотой визы» могут лица, вложившие определенную сумму в экономику государства. Взамен власти этой страны выдают инвестору постоянный ВНЖ по упрощенной схеме и в сжатые сроки.
Есть 2 способа получения ПМЖ:
- В ряде стран вам сначала предоставляют . Далее, если в течение 5 лет вы не нарушили условия программы (не забирали из экономики вложенные инвестиции), вам на 6-й год выдается статус .
- В отдельных государствах ПМЖ предоставляется сразу без промежуточного ВНЖ.
Как получить «золотую визу»
Предусмотрено несколько вариантов инвестиций:
- . Вы покупаете один или несколько объектов на определенную сумму. Недвижимость может быть жилой или коммерческой. Затем в течение 5 лет вы должны сохранить эти инвестиции в стране. При необходимости, объект можно продать, но взамен нужно сразу купить другую недвижимость по равнозначной цене.
- Приобретение ценных бумаг. В этом случае инвестор вкладывает свои средства в покупку государственных облигаций. Продать их можно также только через 5 лет. Учитывая, что облигации отличаются высокой доходностью, инвестор сможет за счет их перепродажи покрыть и большую часть административных затрат на оформление.
- Уплата налогового взноса. Некоторые страны предлагают инвестировать в аккордный налог. Его необходимо уплачивать каждый год в определенной сумме. Для получения банковского депозитного счета «золотой визы» в отдельных государствах можно инвестировать средства в открытие депозита в банке.
- Открытие бизнеса. От инвестора требуется создать и вести собственное дело на территории государства, вложив в него определенные инвестиции. При этом важно, чтобы бизнес-проект приносил выгоду стране.
В ряде государств «золотая виза» предоставляется за инвестирование средств в научные исследования или в проекты, посвященные восстановлению и сохранению культурного наследия страны, имеющего национальную значимость.