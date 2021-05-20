Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в распорядок и образ жизни людей по всему миру. В связи с карантинными ограничениями многим, кто раньше трудился в офисе, теперь приходится работать из дома, привыкая к вынужденной самоизоляции. О плюсах и минусах такой работы, а также о том, как эффективно трудиться на «удаленке» и не «сойти с ума», будет подробно рассказано в этой статье.

Преимущества удаленной работы

Главный плюс «удаленки» в том, что не нужно никуда ехать. Работа ведется из дома, благодаря чему полностью исключаются транспортные издержки. Офисные же сотрудники ежедневно тратят довольно много времени и денег на то, чтобы добраться до рабочего места. Как показали исследования, проведенные шведскими учеными на примере более чем 20 тысяч человек, работающих удаленно, такой ритм жизни неминуемо приводит к ухудшению здоровья. В первую очередь снижается качество сна и общее самочувствие, человек становится усталым и истощенным. Учеными подсчитано, что риск возникновения проблем со здоровьем возрастает на 20-60%, если больше часа проводить в дороге только в одну сторону. Даже если вы не ездите на общественном транспорте и добираетесь до работы на собственном авто, вероятность появления нежелательных последствий при езде в течение 30-60 минут в одну сторону увеличивается на 20-40%.

Пребывание в офисе может стать дополнительным раздражающим фактором. Например, если ваше рабочее место недостаточно освещено или плохо вентилируется, это существенно увеличивает вероятность повышения кортизола в крови — гормона, отвечающего за защиту организма от стресса. Кроме того, постоянное нахождение в неудобном офисе может привести к серьезным сбоям в сердечно-сосудистой и нервной системах. Проще говоря, работая в некомфортном месте, вы в десятки раз повышаете вероятность заработать, к примеру, ишемическую болезнь сердца. В этом отношении домашний офис более предпочтителен. Здесь у вас есть возможность настроить оптимальные параметры освещенности, ограничить уровень шума и выставить подходящую температуру.

В целом переход на «удаленку» хотя бы частично — это отличный способ снизить большинство поведенческих рисков. Например, согласно статистике, люди, работающие удаленно как минимум половину рабочего времени, реже сталкиваются с проблемой алкоголизма — почти в 1,5 раза меньше, чем их офисные коллеги. С курением похожая статистика — «удаленщики» употребляют табак в 1,5 раза реже. Что касается депрессий и ожирения, то здесь ситуация не столь однозначная. Видимо, риск подхватить эти расстройства уменьшается, если работать из дома хотя бы раз в неделю. В то же время при полном переходе на «удаленку» вероятность впасть в депрессивное состояние и набрать лишний вес возрастает до показателей офисных сотрудников.

Существуют ли недостатки у работы на дому?

Для «удаленки» характерен один, но очень значительный минус — недостаток общения. Человек оказывается оторван от социума, что в свою очередь увеличивает риск развития депрессии. Как показывают исследования ученых, чем больше люди работают дистанционно, тем выше у них вероятность появления стресса. Переход в такое состояние происходит из-за социальной депривации, которая развивает в человеке депрессивные и тревожные расстройства. Кроме того, оторванность от социума может отрицательно сказаться на работе мозга, приведя к снижению роста нейронов и, как следствие, к замедлению развития нейронных связей. Так, трудясь долгое время удаленно, человек рискует не только впасть в депрессию, но и усугубить свои когнитивные способности.

Что делать людям, которым не нравится работать дома?

Существует несколько эффективных методик, которые рекомендуют взять за основу опытные бизнесмены и ученые. Например, Джефф Хэнкок, профессор из университета Стэнфорда, специализирующийся на коммуникациях, предлагает пощаче виртуально обедать с коллегами посредством видеосвязи. По мнению ученого, такой подход поможет перебороть ощущение социальной оторванности и станет хорошей профилактикой депрессии на время вынужденной работы на дому.

Еще одна полезная рекомендация для удаленных работников — регулярно выходить на контакт с менеджером. Причем ответственность за выстраивание дистанционных отношений должна ложиться не только на сотрудников, но и на само руководство. Если проанализировать данные ученых об удаленной работе, то можно прийти к выводу, что доверительное общение с начальством играет важную роль для «удаленщиков», помогая им чувствовать себя более уверенными, а также получать больше удовлетворения от проделанной работы и переживать меньше стрессов.

Любопытен тот факт, что работники на «удаленке» чаще нуждаются в контакте с руководством, чем их офисные коллеги. Ученые объясняют это стремлением удаленных сотрудников установить доверительные отношения с начальством, чтобы была возможность продемонстрировать свою ответственность и профессиональные качества.

Как еще сделать работу на «удаленке» более эффективной?

Есть еще несколько простых, но действенных методик, которых можно придерживаться «удаленщикам»:

заранее составить распорядок дня и стараться не отступать от него;

чаще заниматься физическими упражнениями;

сбалансированно питаться;

не злоупотреблять социальными сетями;

забыть о домашних делах на время работы;

работать интервалами по 40 минут, после чего устраивать короткий перерыв;

жить в соответствии с рабочим графиком компании;

уделять внимание своему здоровью и внешнему виду;

просыпаться пораньше и делать утреннюю зарядку;

по окончании рабочего дня не загружать себя сложными задачами.

Кроме того, очень важно правильно обустроить свое рабочее пространство. Желательно, чтобы оно находилось как можно дальше от кухни и спальных комнат. Для продуктивной работы необходимо попросить близких не отвлекать вас до конца рабочего дня.