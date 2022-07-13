В Ирландии сильно дорожает жилье: за год ценник поднялся почти на 10%

На рынке недвижимости Ирландии наблюдается значительный рост цен. По мнению экспертов, такая тенденция связана, в том числе с ожидаемой инфляцией.

За второй квартал этого года, с марта по июнь, цены на жилье в Ирландии выросли на 3,8%. Подобного трехмесячного показателя не было в течение почти 2 лет. Такие данные приводятся в последнем отчете о продажах Daft.ie.

Если же смотреть на изменения за годовой период, стоимость жилья по сравнению с 2021-м «взлетела» на 9,5%. Средняя цена квартир по стране сейчас — €311,874. Это, кстати, всего на 16% ниже пика «Кельтского тигра».

На заметку. «Тиграми» называют государства, которые демонстрируют сверхрезультаты в экономике — больше 5% в год. В 90-х Ирландия стала первым «тигром» в Европе. Благодаря грамотным реформам, за десятилетие она преодолела бедность и стала мировым кластером высокотехнологичной индустрии. Об этом также обычно говорят как об ирландском экономическом чуде.

Среди крупных ирландских городов лидеры по росту цен на жилье — Голуэй и Уотерфорд. В Голуэе средняя стоимость апартаментов составляет €352,605, рост по сравнению с прошлым годом — на 13%. В Уотерфорде средний ценник равен €226,635, годовой рост — 13,5%.

Что касается жилья в столице республики, Дублине, оно выросло в цене на 6,6%. Для сравнения, в конце 2021-го года было 3,4%. На данный момент средняя цена квартир по рынку — €429,384.

Наибольший прогресс наблюдается за пределами городов: цены в сельской местности выросли на 11,4% в годовом исчислении.