Для настоящих ценителей архитектуры и дизайна мало просто купить дом в Америке — нужно выбрать дом, аналогов которому нельзя найти во всем мире. Именно такая вилла выставлена на продажу за €2,082,000 в Ривер-Оукс. Что же в ней такого особенного?

Дом 3 спальни Harris County, США € 2,084,881 10 Количество комнат 3 ванных комнат 557 м²

В центре Хьюстона в штате Техас выставлен на продажу необычный дом-оазис. Дом расположен в квартале Ривер-Оукс, который еще 10 лет входил в семерку самых дорогих кварталов в США. Стоимость недвижимости в этом районе варьируется от 1 до 20 миллионов евро, поэтому эту виллу можно назвать относительно недорогой для данной местности.

Вилла привлекается внимание буквально с первого взгляда. Перед входом в дом высажено множество тропических растений и деревьев, по бокам от подъездной аллеи разбиты красивейшие клумбы, участок буквально утопает в зелени. Что интересно, внутри дома есть также отдельные «зеленые» зоны с различными растениями, но «фишкой» дома стали настоящие деревья, которые растут прямо посреди гостиной.

За домом есть небольшая терраса, закрытая от посторонних глаз. По задумке архитекторов, эта часть дома должна была стать островком оазиса, где есть небольшой собственный водоем с водопадом и райской зеленью — и, надо сказать, эта идея получила прекрасное свое воплощение.

В объявлении сказано, что вилла впечатляет входом в атриум, открытой планировкой с широкими стенами для произведений искусства и просторным помещением для развлечений. Также в доме есть отдельная винная комната, которая вмещает 2500-3000 бутылок.

Окна просторной кухни со столовой зоной выходят как раз на внутренний дворик-оазис, а вдобавок в этой же комнате установлен огромный аквариум с экзотическими рыбками. Сама же кухня, конечно, укомплектована всей необходимой бытовой техникой и мебелью.

Несмотря на обилие картин и дизайнерских украшений интерьера, пространство выглядит просторным и воздушным. Общая площадь виллы — более 550 «квадратов», при этом спален в доме всего три. Просторный главный люкс имеет частную террасу и недавно обновленную главную ванную комнату. Следующая комната — прекрасный дополнительный люкс, который можно использовать как второй кабинет, комнату для тренировок, спальню. Отсюда есть доступ к бару для перерывов, еще одну жилую комнату с собственной ванной и дополнительным выходом на балкон. Также в доме есть два санузла, застекленный паровой душ и доступ к подсобному помещению наверху.

Изготовленные на заказ латунные перила украшают парящую лестницу, ведущую на площадку на уровне верхушек деревьев, откуда можно насладиться видом на жилую зону.

В объявлении указано, что дом был построен в 1976 году, но при этом он абсолютно не потерял своей актуальности и привлекательности и сегодня.