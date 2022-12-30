Лучшие деревни мира — большой список для туристов
Хотите убежать от городской суеты? Это можно сделать, уехав не просто в деревню, а в одну из самых лучших деревень мира. Всемирная туристская организация составила список таких мест.
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) составила ежегодный в рамках программы «Лучшие туристические деревни». Цели этой программы — повышение привлекательности сельской местности, борьба с депопуляцией, привлечение инвестиций, внедрение устойчивого туризма, а также сокращение регионального неравенства в доходах и развитии.
Собственно, 32 деревни, попавшие в итоговый список, соответствуют этим целям в наибольшей степени. Один из примеров: в Эфиопии есть экотуристическая деревня, где фермеры используют солнечную энергию, биогаз и экологическое управление отходами.
Итак, список лучших деревень мира в алфавитном порядке:
- Целль-ам-Зее, Австрия
- Ваграйн, Австрия
- Пукельдон, Чили
- Дажай, Китай
- Цзиньчжо́у, Китай
- Чоачи, Колумбия
- Агуарико, Эквадор
- Ангочагуа, Эквадор
- Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия
- Местиа, Грузия
- Кфар Кама, Израиль
- Саурис-Заре, Италия
- Изола-дель-Джильо, Италия
- Умм-Кайс, Иордания
- Крил, Мексика
- Эль-Фуэрте, Мексика
- Ксар-Эльхорбат, Марокко
- Мулай Бузерктун, Марокко
- Ламас, Перу
- Ракчи, Перу
- Каштелу-Нову, Португалия
- Пхёнсари, Республика Корея
- Решинари, Румыния
- Старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия
- Бохинь, Словения
- Рупит, Испания
- Алькесар, Испания
- Гуадалупе, Испания
- Муртен, Швейцария
- Андерматт, Швейцария
- Бирги, Турция
- Тайхай, Вьетнам
Кстати, у ЮНВТО есть еще и «Программа обновления», задача которой — поддерживать деревни, пока не дотягивающие до звания лучшей.