Хотите убежать от городской суеты? Это можно сделать, уехав не просто в деревню, а в одну из самых лучших деревень мира. Всемирная туристская организация составила список таких мест.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) составила ежегодный список лучших деревень мира в рамках программы «Лучшие туристические деревни». Цели этой программы — повышение привлекательности сельской местности, борьба с депопуляцией, привлечение инвестиций, внедрение устойчивого туризма, а также сокращение регионального неравенства в доходах и развитии.

Собственно, 32 деревни, попавшие в итоговый список, соответствуют этим целям в наибольшей степени. Один из примеров: в Эфиопии есть экотуристическая деревня, где фермеры используют солнечную энергию, биогаз и экологическое управление отходами.

Итак, список лучших деревень мира в алфавитном порядке:

Целль-ам-Зее, Австрия

Ваграйн, Австрия

Пукельдон, Чили

Дажай, Китай

Цзиньчжо́у, Китай

Чоачи, Колумбия

Агуарико, Эквадор

Ангочагуа, Эквадор

Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия

Местиа, Грузия

Кфар Кама, Израиль

Саурис-Заре, Италия

Изола-дель-Джильо, Италия

Умм-Кайс, Иордания

Крил, Мексика

Эль-Фуэрте, Мексика

Ксар-Эльхорбат, Марокко

Мулай Бузерктун, Марокко

Ламас, Перу

Ракчи, Перу

Каштелу-Нову, Португалия

Пхёнсари, Республика Корея

Решинари, Румыния

Старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия

Бохинь, Словения

Рупит, Испания

Алькесар, Испания

Гуадалупе, Испания

Муртен, Швейцария

Андерматт, Швейцария

Бирги, Турция

Тайхай, Вьетнам

Кстати, у ЮНВТО есть еще и «Программа обновления», задача которой — поддерживать деревни, пока не дотягивающие до звания лучшей.