Хотите убежать от городской суеты? Это можно сделать, уехав не просто в деревню, а в одну из самых лучших деревень мира. Всемирная туристская организация составила список таких мест.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) составила ежегодный список лучших деревень мира в рамках программы «Лучшие туристические деревни». Цели этой программы — повышение привлекательности сельской местности, борьба с депопуляцией, привлечение инвестиций, внедрение устойчивого туризма, а также сокращение регионального неравенства в доходах и развитии.

Собственно, 32 деревни, попавшие в итоговый список, соответствуют этим целям в наибольшей степени. Один из примеров: в Эфиопии есть экотуристическая деревня, где фермеры используют солнечную энергию, биогаз и экологическое управление отходами. 

Итак, список лучших деревень мира в алфавитном порядке

  • Целль-ам-Зее, Австрия
  • Ваграйн, Австрия
  • Пукельдон, Чили
  • Дажай, Китай
  • Цзиньчжо́у, Китай
  • Чоачи, Колумбия
  • Агуарико, Эквадор
  • Ангочагуа, Эквадор
  • Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия
  • Местиа, Грузия
  • Кфар Кама, Израиль
  • Саурис-Заре, Италия
  • Изола-дель-Джильо, Италия
  • Умм-Кайс, Иордания
  • Крил, Мексика
  • Эль-Фуэрте, Мексика
  • Ксар-Эльхорбат, Марокко
  • Мулай Бузерктун, Марокко
  • Ламас, Перу
  • Ракчи, Перу
  • Каштелу-Нову, Португалия
  • Пхёнсари, Республика Корея
  • Решинари, Румыния
  • Старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия
  • Бохинь, Словения
  • Рупит, Испания
  • Алькесар, Испания
  • Гуадалупе, Испания
  • Муртен, Швейцария
  • Андерматт, Швейцария
  • Бирги, Турция
  • Тайхай, Вьетнам

Кстати, у ЮНВТО есть еще и «Программа обновления», задача которой — поддерживать деревни, пока не дотягивающие до звания лучшей.