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Жилой комплекс Новая резиденция Palace Residence North с панорамным видом и ресторанами, прямо на набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 310,329
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Жилой комплекс Новая резиденция Palace Residence North с панорамным видом и ресторанами, прямо на набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на пляж и Даунтаун Дубай.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, магазинами и ресторанами, детской площадкой и детским бассейном, студией йоги и тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на живописной набережной, рядом с барами, ресторанами, магазинами, развлечениями.

  • Центральный парк - 5 минут
  • Крик Марина - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Palace Residence North с панорамным видом и ресторанами, прямо на набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 310,329
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | North43 | JVC
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

  • Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты
  • Оборудованный тренажерный зал для жителей
  • Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • Полностью меблирована
  • BUA; 468 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Соседство поблизости;

  • JVT – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,2 км
  • Источники – 2,2 км
  • Спорт Сити – 2,7 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Damac Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1785 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Jumeirah Beach Residence – 1,6 км
  • Дубай Марина – 1,7 км
  • Живой треугольник Джумейра – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Canal Heights ( Роскошные апартаменты de GRISOGONO в бизнес-Бей )

Шикарная башня пересмотрела само понятие роскоши. А теперь приготовьтесь, потому что на Дубайском канале появился новый драгоценный камень.

Добро пожаловать в DAMAC Canal Heights, фирменный de GRISOGONO, роскошный жизненный опыт на набережной, который воплощает в себе красоту и совершенство самого удивительного творения природы ... голубой жемчужины.

DAMAC Canal Heights воплощает в жизнь природные элементы с разнообразными удобствами, которые обещают круглогодичное спокойствие и благополучие. Этот потрясающий отель включает в себя настоящую жемчужину яркой жизни, с уникальными многоцелевыми куполами, которые служат оздоровительными коконами, интимными ужинами, и идеальное место для частных вечеринок и собраний.

Выдающиеся водные объекты, такие как бесконечные круглые и ракушечные бассейны, а также сущность голубой жемчужины, создают вечную, текущую энергию по всему объекту, превращая его в многогранный образ жизни на дому.

Вдохновленный греческим словом «Chrysogonos» –, что означает «полученный из золота» – de GRISOGONO - это роскошный бренд, основанный в 1993 году специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози, итальянец ливанского происхождения. де ГРИСОГОНО берет свое начало от традиционных высоких ювелирных изделий, которые обрели благосклонность во время Женевского Ренессанса 16-го века. Тем не менее, даже будучи современным ателье, бренд остается верным проверенному временем мастерству, в то время как его лучшие часы и ювелирные изделия продолжают развиваться.

Сообщество

Канал DAMAC Heights de GRISOGONO возвышается на краю впечатляющего Дубайского канала в Бизнес-Бэй – в моменты других выдающихся проектов DAMAC, таких как Safa Two и AYKON City.

Названный как сердце нового Дубая, Бизнес-Бэй окружен одним из самых востребованных районов города, таким как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями и Шейх Заид-роуд.


В нескольких минутах езды от DAMAC Canal Heights de GRISOGONO находятся городские развлекательные проспекты City Walk, а также классический пляж Джумейра.

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