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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша

Gazipasa, Турция
от € 116,630
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
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О комплексе

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Рады Вам представить новый инвестиционный проект со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние всего 700 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно восьмиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.

Занимаемая территория резиденции составит 3982 м2. Количество квартир — 91.

  • Дата начала строительства — 01.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2023

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 51 м2
  • Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 100 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный проект в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Ресторан/кафе
  • Кинотеатр
  • Массажный кабинет
  • Паровая комната
  • Солевая комната
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 700 метров

 

О районе:

Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.

В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.

 

Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.

С удовольствием ответим и проконсультируем.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 116 630
Местонахождение новостройки
Gazipasa, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 10 000 м
Детский сад 500 м
Школа 500 м
Магазин 150 м
Море 700 м
Остановка транспорта 150 м
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
Gazipasa, Турция
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