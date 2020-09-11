Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
О комплексе
Инвестиционный проект на стадии начала строительства.
Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.
Рады Вам представить новый инвестиционный проект со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние всего 700 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно восьмиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.
Занимаемая территория резиденции составит 3982 м2. Количество квартир — 91.
- Дата начала строительства — 01.02.2023
- Дата окончания строительства — 31.12.2023
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 51 м2
- Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 100 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолки
- Современные межкомнатные двери
Новый инвестиционный проект в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Ресторан/кафе
- Кинотеатр
- Массажный кабинет
- Паровая комната
- Солевая комната
- Турецкая баня
- Сауна
- Фитнес центр
- Баскетбольная площадка
- Теннисный корт
- Бильярд
- Детская игровая комната
- Детская площадка
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая парковка
- Лифты
- Генератор
- Расстояние до моря: 700 метров
О районе:
Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.
В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.
Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.
С удовольствием ответим и проконсультируем.
|Аэропорт
|10 000 м
|Детский сад
|500 м
|Школа
|500 м
|Магазин
|150 м
|Море
|700 м
|Остановка транспорта
|150 м