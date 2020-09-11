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NSM Real Estate & Construction

Турция, Mahmutlar Mh. Ataturk Cad. 258 Sk., Sokak 7BC, 07400 Alanya-Antalya, Turkey (Турция)
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NSM Real Estate & Construction
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Suomi, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nsmrealestate.com
Описание

NSM Real Estate одна из самых надёжных компаний по недвижимости и застройщик в Турции. Более 11 лет мы успешно работаем на турецком рынке недвижимости. Большая база объектов любого типа, собственные проекты и довольные клиенты – лучший показатель эффективности нашей работы. Энергичная сертифицированная компания, построенная на сочетании опыта и знания рынка недвижимости в Алании, прочных деловых связей с нашими партнерами и безупречной репутации. Наши ключевые партнеры в сфере банковских услуг, мебельные компании, магазины товаров для дома помогают нам предлагать расширенный сервис для наших клиентов.

Услуги

УСЛУГИ ДО ПРОДАЖИ Бесплатная консультация Объяснение процедуры приобретения недвижимости со всеми учетами и нюансами, с которыми можно столкнуться при покупке. Поиск индивидуальных вариантов для инвестиции Менеджер совершает подбор индивидуальных вариантов в базе со всеми доступными объектами недвижимости по критериям и пожеланиям клиента, а затем ознакамливает клиента с выбором. Организация поездки по объектам недвижимости Согласование встречи в нашем офисе, чтобы обсудить подходящие варианты для просмотра. По желанию клиента предоставляется трансфер с любой точки Алании. Мы покажем вам подходящие варианты жилья и его окрестности. Этот процесс проходит в комфортных условиях для клиента. Внешние коммуникации Организация встречи с адвокатом (юристом), если необходимо. Встречи с нотариусом и официальным переводчиком для получения доверенности. Подготовка документов и открытие счета Эта процедура включает в себя сбор готовых документов, требуемые для получения ТАПУ, а также оформление налогового номера, открытия счета в Турецком банке и т.д.​ Перевод средств. Гибкий график оплаты Комапния NSM всегда готова идти на компромисс с клиентом и выгодные условия оплаты. Также, мы помогаем решить вопросы с переводом денежных средств или предоставляем займ от компании на обсуждаемый срок. Подписание договора на несколько платежей (зависит от условий продавца). Послепродажное обслуживание Регистрация Регистрация недвижимости на Ваше имя в местном управлении. Регистрация счетчиков на электричество и воду, подключение телефонного номера. Мебель и дизайн интерьера Сопровождение и трансфер при покупке бытовой техники и мебели. Качество и выгодная цена гарантированы нашей компанией. Скидки от 5% до 15%. Страхование Рекомендации по страхованию недвижимости (страхование от стихийных бедствий, грабежей и т. д.). Клининг Компания заказывает профессиональную уборку и подготавливает апартаменты к Вашему приезду. Помощь при оформлении ВНЖ Наша компания предоставляет поддержку клиенту в получении Вида на Жительство. Сбор документов. Сопровождение менеджера. Аренда/Перепродажа Если Вы приобрели недвижимость с целью инвестиции, тогда наша компания поможет заработать Вам на вложении

Новостройки
Смотреть все 23 новостройки
Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Premium Real Estate NSM

Инвестиционный проект на стадии начала строительства.

Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.

 

Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!

Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!

  • Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
  • Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.

 

ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:

  • Масштабной инфраструктурой комплекса
  • Пляжем с пологим входом
  • Видом на Торосские горы и море
  • Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка

 

К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:

  • ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
  • ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
  • ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2

 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Объекты под открытым небом:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Детский бассейн
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр
  • Зоны для прогулок и пробежек
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр под открытым небом
  • Кафетерий
  • Теннисный корт
  • Зона парковки автомобилей

Крытая инфраструктура:

  • Стойки регистрации
  • Вестибюль
  • Ресторан
  • Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
  • Гостевые дома

Бизнесс — зона:

  • Конференц-залы
  • Бизнес-номера
  • Конференц-зал
  • Лаундж зона
  • Офис продаж
  • Библиотека

Спа-зона:

  • Закрытый бассейн,
  • Кафетерий
  • Фитнес-центр
  • Витаминный бар
  • Массажные кабинеты
  • Турецкие бани
  • Русская баня!!!
  • Паровая комната
  • VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)

Игровая зона:

  • Кафетерия-Бар
  • Комнаты для хобби
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Кинозалы
  • Play Station и игровая комната

Торговая зона:

  • Рынок
  • Аренда автомобилей
  • Прачечная
  • Парикмахер
  • Врач

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

  • ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

 

Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.

 

О районе:

Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.

Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.

Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.

 

Звоните или пишите по всем интересующим вопросам.

С удовольствием ответим и проконсультируем.

Роскошный комплекс в Мерсине
Роскошный комплекс в Мерсине
Toroslar, Турция
от € 64,000
53–75 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Premium Real Estate NSM

Комплекс в Мерсин район Арпачбахшин
Чистовая отделка
1+1 , 75 брутто 
2+1, 120 нетто 
Начало строительства 30.12.2022 г
Конец строительства 30.12.2024 год 
15 этажный дом - 3 блока 
До моря 480 метров 
Инфраструктура
Открытый бассейн
Открытая парковка
Хамам
Сауна
Фитнес
Зона Барбекю
Беседка
Детская игровая площадка
Зона Баскетбола
Генератор
Охрана 7/24

 

Премиум комплекс в центре Алании
Премиум комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от € 290,000
180 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Premium Real Estate NSM

Новый инвестиционный проект  Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта!

Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре  — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.
Сам комплекс находится  в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре.

Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.

  • Дата начала строительства — 01.09.2022
  • Дата окончания строительства — 01.09.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2
  • Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолка
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Infinity бассейн
  • Аквапарк
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Спа-центр
  • Массажные кабинеты
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Джакузи
  • Сауна
  • Зона медитации/йоги
  • Фитнес-центр
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Ресепшен
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая/закрытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

  • Расстояние к морю - 1300 метров

комплекс Премиум класса-ARK Group
комплекс Премиум класса-ARK Group
Degirmendere, Турция
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Premium Real Estate NSM

Жилой комплекс премиум класса, в центральном районе Алании , район открыт для получения вида на Жительство, комплекс расположен в престижной части района ОБА , рядом возводятся 2 масштабных премиум проекта ,что делает этот район фактически закрытым для посторонних и элитным с точки зрения соседей. квартира 2+1 включает в себя 2 спальни   с 2мя санузлами , просторную гостинную с кухней Американского типа , просторным балконом и панорамным остеклением.Компекс оснашен обширной инфраструктурой бассейны крытый и открытый, поля для мини гольфа. барбекю зоны,спорт зал, кинотеатр,конференц комнаты -кабинеты,мультикорт, спа комплекс с хамамами, саунами , парными. детские площадки, ландшафтный дизайн территории.крытый паркинг, супермаркет в одном из блоков.

данная кваритра продается от собственника и идеально подойдет для инвестиции. срок сдачи обьекта  сентябрь 2023 г. ожидаемый рост 20% после сдачи комплекса . минимальная цена аналогичной квартиры у застройщика  294 000 евро.

 

 

Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
Toslak, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Premium Real Estate NSM

Представляем вашему вниманию Элитный комплекс таунхаусов под гражданство Турции. Район Конаклы.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

  • Элитная недвижимость с соответственным уровнем обслуживания и новейшими технологиями.
  • Особенная атмосфера загородной жизни с комфортом управляемого комплекса и новым кругом общения.
  • Уникальный дизайн-проект с бассейнами вплотную к балконам. Прямо с апартаментов — в бассейн!
  • Панорамный вид на Средиземное море.
  • Высокий инвестиционный потенциал.
  • Подходит под получение гражданства Турции за инвестиции!
  • Без аналогов! Проект с нестандартной концепцией для незабываемого морского отдыха.

 

ЛОКАЦИЯ:  Район Аланьи: Конаклы. Курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл. 110 км от аэропорта Анталии. Рядом с комплексом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море. 350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.

Комплекс находится в 300 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Проект занимает участок 5000 м2. состоит из 8-ми двухэтажных блоков, между которыми расположены бассейны, примыкающие к балконам апартаментов на первом этаже. Всего 36 апартаментов.

Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.

 

ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Со всех квартир виды на бассейн, территорию комплекса, природу, окресности, море.

 

АПАРТАМЕНТЫ:  Двухуровневые таунхаусы 2+1 с просторной гостиной 29 м2, общая площадь 91 м2. Потолки 3,5 м высотой. 2 совмещенных санузла

 

ИНФРАСТРУКТУРА:  Большие открытые бассейны и крытый зимний бассейн, фитнес-зал, турецкие бани, паровая комната, сауна, зона отдыха, ресторан (кафе), детская игровая площадка, лобби, ухоженная зеленая территория,  зоны отдыха и барбекю, автомобильная парковка, электрогенератор, трансфер на пляж.

 

УСПЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  На время строительства у Вас есть прекрасная возможность приобрести апартаменты у моря с беспроцентной рассрочкой, при первом взносе 30%

 

Элитный комплекс таунхаусов в районе Конаклы — подарит Вам поистине роскошное проживание на берегу Средиземного моря!

 

 

О районе:

Конаклы – небольшой курорт на юге Турции, на Средиземном море, расположенный в 12 км к западу от города Аланья. Численность населения – 30 000, большая часть из которых работает в сфере обслуживания туристической отрасли, а также занимается фермерской деятельностью.

Конаклы – очаровательный курортный городок, который предоставляет  возможность уединиться от городской суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к общественной жизни благодаря своей близости к важным деловым, торговым, культурным, художественным и развлекательным центрам, близости пляжа и остановокам общественного транспорта. Отличное местоположение позволяет наслаждаться теплым морем, отличной погодой, единением с природой, а соскучившись по цивилизации, быстро оказаться в центре города Аланья. Также, сосновый лес и апельсиновые плантации не только насыщают здесь воздух приятными ароматами, но и делают его целебным.

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Мы являемся ведущей компанией в сфере недвижимости в Турции. Наша команда консультантов говорит на более чем 9 языках и поможет вам найти подходящую недвижимость в Турции в соответствии с вашими потребностями и желаниями.

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   С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

   Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.  

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов  

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года; 

- Трансфер в аэропорт 

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!

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Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
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Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов.

Мы разрабатываем для вас конкретные стратегии в процессе продажи, покупки и аренды всех видов инвестиций в недвижимость во всех уголках мира, как на национальном, так и на международном уровнях, а благодаря нашим подробным знаниям, используя современные, инновационные маркетинговые методы, мы направляем инвестиции в недвижимость наших клиентов и предоставляем услуги по защите их интересов. 

В то же время наша строительная компания уже 19 лет предлагает нашим клиентам новые и комфортные жилые помещения. 

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