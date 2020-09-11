NSM Real Estate & Construction
NSM Real Estate одна из самых надёжных компаний по недвижимости и застройщик в Турции. Более 11 лет мы успешно работаем на турецком рынке недвижимости. Большая база объектов любого типа, собственные проекты и довольные клиенты – лучший показатель эффективности нашей работы. Энергичная сертифицированная компания, построенная на сочетании опыта и знания рынка недвижимости в Алании, прочных деловых связей с нашими партнерами и безупречной репутации. Наши ключевые партнеры в сфере банковских услуг, мебельные компании, магазины товаров для дома помогают нам предлагать расширенный сервис для наших клиентов.
УСЛУГИ ДО ПРОДАЖИ Бесплатная консультация Объяснение процедуры приобретения недвижимости со всеми учетами и нюансами, с которыми можно столкнуться при покупке. Поиск индивидуальных вариантов для инвестиции Менеджер совершает подбор индивидуальных вариантов в базе со всеми доступными объектами недвижимости по критериям и пожеланиям клиента, а затем ознакамливает клиента с выбором. Организация поездки по объектам недвижимости Согласование встречи в нашем офисе, чтобы обсудить подходящие варианты для просмотра. По желанию клиента предоставляется трансфер с любой точки Алании. Мы покажем вам подходящие варианты жилья и его окрестности. Этот процесс проходит в комфортных условиях для клиента. Внешние коммуникации Организация встречи с адвокатом (юристом), если необходимо. Встречи с нотариусом и официальным переводчиком для получения доверенности. Подготовка документов и открытие счета Эта процедура включает в себя сбор готовых документов, требуемые для получения ТАПУ, а также оформление налогового номера, открытия счета в Турецком банке и т.д. Перевод средств. Гибкий график оплаты Комапния NSM всегда готова идти на компромисс с клиентом и выгодные условия оплаты. Также, мы помогаем решить вопросы с переводом денежных средств или предоставляем займ от компании на обсуждаемый срок. Подписание договора на несколько платежей (зависит от условий продавца). Послепродажное обслуживание Регистрация Регистрация недвижимости на Ваше имя в местном управлении. Регистрация счетчиков на электричество и воду, подключение телефонного номера. Мебель и дизайн интерьера Сопровождение и трансфер при покупке бытовой техники и мебели. Качество и выгодная цена гарантированы нашей компанией. Скидки от 5% до 15%. Страхование Рекомендации по страхованию недвижимости (страхование от стихийных бедствий, грабежей и т. д.). Клининг Компания заказывает профессиональную уборку и подготавливает апартаменты к Вашему приезду. Помощь при оформлении ВНЖ Наша компания предоставляет поддержку клиенту в получении Вида на Жительство. Сбор документов. Сопровождение менеджера. Аренда/Перепродажа Если Вы приобрели недвижимость с целью инвестиции, тогда наша компания поможет заработать Вам на вложении