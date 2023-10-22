Ввод в эксплуатацию объектов строительства будет происходить очередями, чтобы избежать нескончаемую стройку. Реализация проекта будет разделена на 4 этапа.
На данный момент реализуется строительство 1 очереди в рамках 1-ой улицы в кол-ве 18 домов.
Срок реализации всего проекта займет период с 2021 по 2023 год.
Предусмотрены все условия для комфортной жизни
Больницы, супермаркеты, школы, спортивные секции находятся рядом, в 5 минутах езды от поселка.
Клубный поселок обладает аттрибутами современного жилья, при этом обеспечивает уединенность и комфорт.
Газ, вода, канализация подведены к каждому дому и объеденены общей системой.
Архитектурное и стилистическое разнообразие поселка соответсвует современному пониманию загородного дома.
Кирпич, облицовочная плитка, дерево, металл, штукатурка. Общий принцип зонирования забором высотой 1.6 метра.
Территория леса, примыкающая к поселку будет облагорожена и комфортно обустроена.
Поселок имеет 2 подъездные дороги, в периметре поселка дороги и тротуары вымощены плиткой.
На территории застройки будет расположен магазин в шаговой доступности со всем необходимым ассортиментом.
Cовременная мультифункциональная площадка для любителей спорта и здорового образа жизни.
Свременная детская игровая зона, которая будет по душе вашим детям.
Рядом будет расположен общественный сквер для отдыха и встречи с друзьями.
Доступный ценовой диапазон, дом с участком обойдется по цене квартиры в Минске.
Многофункциональный комплекс «K-one» - идеальное место для бизнеса. Здесь вы найдете коммерческие помещения, магазины, парковочные места, офисы и бизнес-апартаменты. Этот современный комплекс предлагает удобство и разнообразие для проживания и успешной деятельности.
Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи.
ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное предприятие «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Комплекс состоит из 21 жилого дома (площадь жилой застройки 105000 м2), 2 торговых центров площадью 3000 и 1000 м2 и детского сада на 230 мест с бассейном.
ЖК «Соколиный край» – это комфортный и уютный комплекс, сочетающий основные тенденции современного строительства:
малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и с закрытой благоустроенной дворовой территорией;
продуманные и комфортные планировки;
современные фасадные решения;
Застройщик предлагает будущим жильцам большой выбор планировок на любой вкус от маленьких квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир. Важная отличительная особенность комплекса – наличие во всех квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 17 до 33 кв.м. (квартиры типа 1+, 2+, 3+), что значительно расширяет функциональные возможности помещения в сравнении с традиционной кухней, а также поддерживает тенденции развития современной жилой недвижимости.
Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии. Наружные несущие стены выполнены из керамического блока, внутренние межквартирные стены из кирпича, перегородки из гипсовых блоков. Кровля плоская рулонная двухслойная.
Фасад домов будет выполнен из линеарных панелей (вентилируемый фасад), со временем не теряющий цвет, поэтому дома будут выглядеть привлекательно и опрятно долгое время.
Добраться до ЖК «Соколиный край» возможно с ДС «Дружная» на автобусах 296, 281, 308 до остановки «Дергаи», на маршрутке 492 до остановки «Мачулищи», а также на электричке до ЖД остановки «Мачулищи». В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию ст. метро «Слуцкий гостинец», которое будет находится на пересечении ул. Л. Кижеватого и ул. Корженевского. От станции метро до ЖК «Соколиный край» 15 км.
Входы в жилой дом запроектированы сквозные как с улицы, так и с дворовой территории. Места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами уборочного инвентаря.
Представьте место, в котором все продумано до мелочей, город-сообщество с особой атмосферой, где люди доверяют друг другу. Всё это — Новая Боровая.
Несмотря на то, что каждый квартал отличается от других собственной инфраструктурой, планировкой и настроением, все они формируют единую европейскую городскую среду. Район располагается на участке площадью более 100 гектаров, рядом с главным проспектом Минска. Проект одержал победу в премии «Home Awards: Лучшее для жизни в сфере ремонта, строительства, архитектуры и дизайна Беларуси» в номинации «Лучший жилой район».
Новая Боровая — это место, в котором идеи и технологии создают комфортную среду для жизни, работы и учебы. Строительство ведется по необычной для Беларуси концепции SMART+SOCIAL, которая предполагает под собой создание максимально развитой социальной инфраструктуры. Каждая деталь в Новой Боровой создана с любовью к её жителям, поэтому первое, что замечают гости района, — внимание к мелочам. Одновременно с жильем развивается и инфраструктура: уже построены три детских сада, современная школа, спортивный комплекс с бассейнами, торговый центр. Небольшие магазины работают и на первых этажах домов. Особое внимание и все условия создаются и для домашних питомцев Новой Боровой.
Жилой комплекс «Современный»
Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города.
Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово.
Расположение жилого комплекса:
9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»;
2 минут пешком до яслей и детского сада;
5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы;
3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки.
Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса:
Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа;
Современная детская площадка;
Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»;
РКЦ «Белагропромбанка»;
Поликлиника, аптеки.
Места для прогулки с домашними животными.
Тренажерные, фитнес залы;
Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями;
Центр экологического туризма «Станьково».
Велодорожка;
УО «Центр творчества детей и молодежи»;
Библиотека;
Кафе «Мотель», «Дедова карчма»;
Река Птичь с водными развлечениями.
Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым.
Высота потолка – 2.6м;
Цементно-песчаная стяжка;
Входные металлические двери;
Современные двухкамерные стеклопакеты;
Застекленная лоджия;
Сантехника (ванна, унитаз);
Счетчики на холодную и горячую воду;
Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета;
Телефонизация и телефикация;
Радиаторы отопления.
Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».