Копище, Беларусь

от €35,081

81 м² 1

Представьте место, в котором все продумано до мелочей, город-сообщество с особой атмосферой, где люди доверяют друг другу. Всё это — Новая Боровая. Несмотря на то, что каждый квартал отличается от других собственной инфраструктурой, планировкой и настроением, все они формируют единую европейскую городскую среду. Район располагается на участке площадью более 100 гектаров, рядом с главным проспектом Минска. Проект одержал победу в премии «Home Awards: Лучшее для жизни в сфере ремонта, строительства, архитектуры и дизайна Беларуси» в номинации «Лучший жилой район». Новая Боровая — это место, в котором идеи и технологии создают комфортную среду для жизни, работы и учебы. Строительство ведется по необычной для Беларуси концепции SMART+SOCIAL, которая предполагает под собой создание максимально развитой социальной инфраструктуры. Каждая деталь в Новой Боровой создана с любовью к её жителям, поэтому первое, что замечают гости района, — внимание к мелочам. Одновременно с жильем развивается и инфраструктура: уже построены три детских сада, современная школа, спортивный комплекс с бассейнами, торговый центр. Небольшие магазины работают и на первых этажах домов. Особое внимание и все условия создаются и для домашних питомцев Новой Боровой.