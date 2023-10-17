Вязань, Беларусь

от €22,988

34–65 м² 14

Жилой комплекс «Современный» Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города. Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово. Расположение жилого комплекса: 9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»; 2 минут пешком до яслей и детского сада; 5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы; 3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки. Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса: Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа; Современная детская площадка; Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»; РКЦ «Белагропромбанка»; Поликлиника, аптеки. Места для прогулки с домашними животными. Тренажерные, фитнес залы; Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями; Центр экологического туризма «Станьково». Велодорожка; УО «Центр творчества детей и молодежи»; Библиотека; Кафе «Мотель», «Дедова карчма»; Река Птичь с водными развлечениями. Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым. Высота потолка – 2.6м; Цементно-песчаная стяжка; Входные металлические двери; Современные двухкамерные стеклопакеты; Застекленная лоджия; Сантехника (ванна, унитаз); Счетчики на холодную и горячую воду; Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета; Телефонизация и телефикация; Радиаторы отопления. Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».