Жилой комплекс «Современный»
Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города.
Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на машине с разрешенной скоростью 120 км/час – и вы в Минске. 20 минут на маршрутке до ст.м Михалово.
Расположение жилого комплекса:
9 минут на автомобиле до станции метро «Петровщина»;
2 минут пешком до яслей и детского сада;
5 минут пешком до гимназии и музыкальной школы;
3 минуты пешком до ближайшего магазина и аптеки.
Инфраструктура в шаговой доступности от комплекса:
Ясли–Сад №5, «Ясли –Сад №1 «Малышок», Средняя Школа№1, ГУО «Гимназия г. Фаниполя», музыкальная школа;
Современная детская площадка;
Продовольственные магазины: «Евроопт», «Доброцен»;
РКЦ «Белагропромбанка»;
Поликлиника, аптеки.
Места для прогулки с домашними животными.
Тренажерные, фитнес залы;
Строится ФОК с бассейном и спортивными секциями;
Центр экологического туризма «Станьково».
Велодорожка;
УО «Центр творчества детей и молодежи»;
Библиотека;
Кафе «Мотель», «Дедова карчма»;
Река Птичь с водными развлечениями.
Квартиры в жилом комплексе «Современный» оборудованы всем необходимым.
Высота потолка – 2.6м;
Цементно-песчаная стяжка;
Входные металлические двери;
Современные двухкамерные стеклопакеты;
Застекленная лоджия;
Сантехника (ванна, унитаз);
Счетчики на холодную и горячую воду;
Электроразводка с установкой розеток, выключателей и приборов учета;
Телефонизация и телефикация;
Радиаторы отопления.
Условие кредитования: ОАО «Приорбанк» в рамках программы «Зелёная недвижимость».