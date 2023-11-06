  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Apartments in a Peaceful area of Radanovici

Apartments in a Peaceful area of Radanovici

Pelinovo, Черногория
;
4
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Воспользуйтесь возможностью владеть частью спокойствия в Радановицах с этими потрясающими апартаментами на продажу. Выберите из ассортимента студий, 1-спальных и 2-спальных вариантов, каждый из которых предназначен для обеспечения современного комфорта и стиля.

Эти новые апартаменты, расположенные на всех этажах 3-этажного здания, оснащены дополнительной роскошью террасы, позволяющей наслаждаться захватывающим видом на горы и город. Расположен в 2 км от побережья, в 8 км от центра города Тиват, и всего в 6 км от аэропорта Тиват.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

Студия – от 47.000 EUR 1-спальня – от 78.000 EUR 2-спальная – от 96.900 EUR

Независимо от того, ищете ли вы спокойный отдых или инвестиционную возможность, эти апартаменты предлагают оба варианта с гибкими планами платежей в соответствии с вашими потребностями. Не упустите свой шанс занять свое место в цветущем сообществе Радановичей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этих домах нового строительства и начать свое путешествие к мирному и современному образу жизни.

Местонахождение новостройки
Pelinovo, Черногория
Похожие комплексы
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Борети, Черногория
от
€198,000
Многоквартирный жилой дом Комплекс в Пржно
Пржно, Черногория
от
€85,000
Жилой комплекс MonteDreams
Бечичи, Черногория
от
€201,000
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€216,100
Вы просматриваете
Apartments in a Peaceful area of Radanovici
Pelinovo, Черногория
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сустас, Черногория
от
€56,650
Площадь 57–140 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2022
Застройщик: Emerland Residence
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города». Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Мелинье, Черногория
от
€275,000
Площадь 48 м²
1 объект 1
Агентство: Red Feniks Montenegro
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, гостиной и отдельного спального места наверху. Astar Marina - это бутик-проект на первой линии, состоящий из 36 квартир и подземного гаража. Третий этаж Apt структура Размер, кв.м Терраса, кв.м Общий размер, кв.м цена D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 € Наш проект предлагает редкую возможность стать владельцем квартиры на первой линии в роскошной собственности, где вы можете наслаждаться жизнью или арендовать квартиру и получать стабильный доход. Преимущества местоположения Первая строка Вид на море из всех квартир Рядом с роскошным отелем Lazure Marina & Spa Яхта Марина поблизости Оборудованные пляжи Променад длиной 7 км Городская инфраструктура
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Игало, Черногория
от
€94,072
Агентство: eNovogradnja
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя спальнями, площадью 67-116 м2, по цене от 148 450 евро.
Realting.com
Перейти