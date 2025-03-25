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Клубный дом в Тивате

Тиват, Черногория
от
$197,683
;
5
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ID: 26571
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Квартиры в строящемся клубном доме в Тивате 

Эксклюзивный жилой комплекс всего на 5 квартир расположен в тихом и зелёном районе Тивата — Mrčevac, в непосредственной близости от престижного порта PortoMontenegro, пляжей и всей необходимой городской инфраструктуры.

Ключевые характеристики:
- Локация: Mrčevac, Тиват
- Завершение строительства: конец 2026 года
- Прямой договор с застройщиком: покупка без налога на недвижимость
- Парковочное место: включено в стоимость каждой квартиры.

Планировки и параметры квартир:
- Площадь: от 48,2 м² до 51,3 м²
- Планировка: 1 спальня, 1 ванная комната, гостиная-столовая, кухня, терраса
- Высота потолков: 2,85 м
- Межкомнатные двери: высотой 2,40 м
- Дополнительно: лифт и технические помещения для хранения.

Доступные квартиры и цены:
- Квартира S1 расположена на 1 этаже, имеет площадь 51,3 м² и предлагается по цене 179 550 €. Статус: в продаже.
- Квартира S2 также находится на 1 этаже, её площадь составляет 48,2 м², стоимость — 168 700 €. Статус: в продаже.
- Квартира S3 расположена на 2 этаже, площадь — 51,2 м², цена — 179 200 €. Статус: зарезервирована (возможна покупка через трёхсторонний договор).

Условия оплаты:
- 10% — при резервировании
- 40% — при старте строительства
- 20% — после завершения черновых работ
- 20% — после установки окон
- 10% — после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Особенности проекта:
Архитектура и качество строительства
- Проект разработан черногорским архитектором, участником Венецианской биеннале 2018 года
- Натуральный камень в отделке фасадов и общих зон
- Архитектурное освещение и благоустроенная зелёная территория.

Комфорт и функциональность
- Энергоэффективные алюминиевые окна с термоперебивом
- Просторные планировки с выделенными техническими зонами для бойлера и стиральной машины
- Подвесные гипсокартонные потолки во всех квартирах
- Большие окна и стеклянные ограждения террас.

Современные технологии
- Система Multi-Splitдля отопления и кондиционирования с управлением через мобильное приложение
- Электрические тёплые полы в санузлах и прихожих с интеллектуальным управлением
- Оптоволоконный интернет и спутниковое телевидение
- Усиленная шумоизоляция полов и стен.

Безопасность
- Видеонаблюдение на территории парковки и у входа с мобильным доступом
- Интерком-система с управлением через смартфон.

Почему стоит выбрать этот проект:
- Приватность и высокий уровень качества строительства с тщательным вниманием к деталям
- Уникальное сочетание тихой и зелёной локации рядом с центром Тивата
- Идеальный вариант для комфортного проживания и выгодной инвестиции на ранней стадии строительства с высокой доходностью.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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от
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