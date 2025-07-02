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Жильё в Текамак, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Текамак, Мексика
Дом 3 спальни
Текамак, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Немедленная доставка, прием кредита. Хороший дом с парковочным ящиком, который имеет следующ…
$1,34 млн
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Дом 2 спальни в Текамак, Мексика
Дом 2 спальни
Текамак, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Немедленная доставка По назначению Представляю вам прекрасную возможность приобрести уютный …
$1,14 млн
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Дом 3 спальни в Текамак, Мексика
Дом 3 спальни
Текамак, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Дом в горизонтальном кондоминиуме смещен на два уровня. Распределение: 3 спальни, 1 ванная к…
$1,39 млн
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