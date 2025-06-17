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Пентхаусы в Playa del Carmen, Мексика

Плая-дель-Кармен
5
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7 объектов найдено
Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 581 м²
Расположенный в престижном сообществе Плайя-дель-Кармен, этот изысканный пентхаус с двумя сп…
$675,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 963 м²
Откройте для себя воплощение современной элегантности и удобства с этим потрясающим пентхаус…
$500,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 349 м²
Этот необыкновенный пентхаус с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами в AWA Corasol п…
$1,52 млн
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Пентхаус в Puerto Aventuras, Мексика
Пентхаус
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Добро пожаловать на вершину пляжной жизни в Villas del Mar в Пуэрто-Авентурас. Этот потрясаю…
$925,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 451 м²
Откройте для себя вершину роскошной жизни с этим потрясающим пентхаусом с тремя спальнями в …
$575,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 713 м²
Испытайте вершину роскошной жизни с этим исключительным пентхаусом с 4 спальнями в Плайя-дел…
$900,000
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Пентхаус в Puerto Aventuras, Мексика
Пентхаус
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 086 м²
Испытайте набережную роскошь с этим потрясающим пентхаусом с 2 спальнями и 2,5 ванными комна…
$729,730
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Параметры недвижимости в Playa del Carmen, Мексика

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