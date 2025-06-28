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Жильё в Синалоа, Мексика

Culiacan Rosales
7
Кульякан
7
Масатлан
3
13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Террено: 144 м2 Строительство: 172 м22 уровень комнатный дом Великолепное расположение рядом…
$2,10 млн
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Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Особенности: Дом со строительством 188 м2, 110 м2 поверхности, имеет 3 спальни, 2 ванные ком…
$1,44 млн
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Дом 3 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 3 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепный дом, расположенный в Мазатлане, который имеет следующие характеристики: Дом с 3…
$1,07 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в La Presita, Мексика
Дом 3 спальни
La Presita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Широкий и удобный дом в отличном месте в районе Ла Пресита, тихом и хорошо связанном районе …
$4,58 млн
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Дом 4 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 4 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Дом, расположенный в Rafael Buelna. Распространяется с двумя парковочными ящиками, столовой,…
$1,35 млн
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Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
В 2-х этажах3 спальни2 ванные комнатысалядининг roomcocina1 парковка
$3,80 млн
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Дом 4 спальни в Лос-Мочис, Мексика
Дом 4 спальни
Лос-Мочис, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 479 м²
Террено: 360,47 М2Строительство: 479,25 м2 Двухэтажный дом!!! Отличное расположение!!! А так…
$3,00 млн
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Дом 3 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 3 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
ОППОРТУНИТНОСТЬ ЗНАЧЕНИЕ М2 земли: 320,6М2 постройки: 259,251 -комната уровня, состоящая из:…
$2,70 млн
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Дом 5 спален в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 5 спален
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Дом расположен в Розарио Узаррага. Распределяется с парковочным ящиком, столовой, садом, 2 в…
$1,19 млн
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Дом в Sinaloa de Leyva, Мексика
Дом
Sinaloa de Leyva, Мексика
59 домов и 101 участок земли выставлены на продажу. Использование земли для жилья Сделайте с…
$6,86 млн
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Дом 2 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 2 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Terreno: 107 M2Construction: дом 63 м21 - уровня с обнаруженным гаражом, гостиная, кухня, 1 …
$1,12 млн
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Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Террено: 284 М2Строительство: 97 м22 этажный дом Великолепное расположение рядом со школами,…
$1,33 млн
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Дом 2 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 2 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Отель Linda Casa находится в Villa Verde Mazatlan. Он имеет 120 м2 конструкции и распределен…
$989,000
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Типы недвижимости в Синалоа

дома

Параметры недвижимости в Синалоа, Мексика

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