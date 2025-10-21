Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. San Pedro Pochutla
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в San Pedro Pochutla, Мексика

4 объекта найдено
Кондо в Puerto Angel, Мексика
Кондо
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 281 м²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Кондо в Puerto Angel, Мексика
Кондо
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 133 м²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Experience the ultimate Costa Chica lif…
$219,000
Кондо в San Pedro Pochutla, Мексика
Кондо
San Pedro Pochutla, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 884 м²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Кондо в Puerto Angel, Мексика
Кондо
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 056 м²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Параметры недвижимости в San Pedro Pochutla, Мексика

