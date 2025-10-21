Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. San Pedro Pochutla
  4. Жилая

Жилье в San Pedro Pochutla, Мексика

квартиры
5
дома
5
10 объектов найдено
Вилла в Puerto Angel, Мексика
Вилла
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 674 м²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Porfiria Floorplan at Villas Biznaga …
$571,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Кондо в Puerto Angel, Мексика
Кондо
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 281 м²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Вилла в Puerto Angel, Мексика
Вилла
Puerto Angel, Мексика
Площадь 2 612 м²
Discover the art of SLOW LIVING on the Oaxacan Riviera! Villas Biznaga is a thoughtfully pla…
$510,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Дом 2 спальни в Puerto Angel, Мексика
Дом 2 спальни
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 364 м²
Located in the exclusive residential community of La Mina, Puerto Ángel. Wake up every day t…
$1,04 млн
Агентство
International Property Alerts
English
English
Вилла в Puerto Angel, Мексика
Вилла
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 445 м²
Experience coastal sophistication at Pelicanos, located in Playa Aragón, Oaxaca. Your journe…
$479,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Кондо в Puerto Angel, Мексика
Кондо
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 133 м²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Experience the ultimate Costa Chica lif…
$219,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Вилла в Puerto Angel, Мексика
Вилла
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 521 м²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Organo Floorplan at Villas Biznaga St…
$692,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Кондо в San Pedro Pochutla, Мексика
Кондо
San Pedro Pochutla, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 884 м²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Студия 1 спальня в San Pedro Pochutla, Мексика
Студия 1 спальня
San Pedro Pochutla, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 601 м²
Welcome to Sixa Nido, located in the gated community of Mi Pueblito Salchi, just moments awa…
$139,000
Агентство
International Property Alerts
English
English
Кондо в Puerto Angel, Мексика
Кондо
Puerto Angel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 056 м²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Агентство
International Property Alerts
English
English

