Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. San Pedro Mixtepec
  4. Жилая

Жильё в San Pedro Mixtepec, Мексика

Puerto Escondido
7
8 объектов найдено
Дом 5 спален в Puerto Escondido, Мексика
Дом 5 спален
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 938 м²
Исследуйте этот уникальный дом с 5 спальнями и 2,5 ванными комнатами в спокойной Барра-де-Ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 863 м²
Расположенная на тихой тупиковой улице в самом сердце Ла Пунта, Пуэрто-Эскондидо, эта красив…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Pedro Mixtepec, Мексика
Квартира 2 спальни
San Pedro Mixtepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 442 м²
Откройте для себя идеальное сочетание современного комфорта и прибрежного очарования в этой …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 472 м²
Опыт жизни на побережье в этой потрясающей вилле с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, расп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 841 м²
Откройте для себя этот исключительный роскошный дом с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, р…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 629 м²
Расположенный на щедром участке площадью 523 м2 в центре Ла Пунта, этот очаровательный дом с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Puerto Escondido, Мексика
Дом 3 спальни
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 629 м²
Откройте для себя эту уникальную возможность в Ла Пунта, Пуэрто Эскондидо - универсальная 3-…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Puerto Escondido, Мексика
Квартира 2 спальни
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 248 м²
Живите в нескольких шагах от песка в этой красиво оформленной 2-комнатной, 2-комнатной кварт…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в San Pedro Mixtepec

дома

Параметры недвижимости в San Pedro Mixtepec, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти