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Жильё в Pachuca de Soto, Мексика

Пачука-де-Сото
8
13 объектов найдено
Дом 3 спальни в San Antonio el Desmonte, Мексика
Дом 3 спальни
San Antonio el Desmonte, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 120 м2 земли, 250 м2 стро…
$3,63 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
180 строительство 180 земель. Красивый и широкий дом, он имеет отличное распределение, состо…
$2,93 млн
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Дом 2 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 2 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
ЗАПАДНОСТЬ ЗЕМЛЯ: 202.65Строительная площадь: 270Дом для продажи, который имеет следующие ха…
$4,13 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Santa Julia, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Julia, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Дом расположен в районе Санта-Джулия, который имеет следующие характеристики: 170 м2 земли, …
$3,05 млн
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Дом 6 спален в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 6 спален
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Парковка, комната, столовая, с хорошим освещением, отличным расположением, главная спальня и…
$3,08 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Домашняя комната в безопасном, частном и тихом месте Сан-Мигель Поверхность земли: 174,48 m2…
$2,66 млн
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Дом 2 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 2 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Единая возможность Прекрасный дом для продажи Fuentes del Valle Fractionation в Пачуке, Идал…
$2,30 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Площадь 438 м²
438,64 м2 Конструкция320 М2 Террено Он находится в частном подразделении, в квартире есть ко…
$5,30 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
ОППОРТУНИТНАЯ ЦЕННОСТЬ $2 835 000 Коммерческая стоимость $3 827 250226 строительство.140 зем…
$2,84 млн
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Дом 2 спальни в San Pedro Nopancalco, Мексика
Дом 2 спальни
San Pedro Nopancalco, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ОППОРТУНИТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ М2 земельного участка: 136М2 постройки: 164.4 Красивый номер, о…
$1,99 млн
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Дом 2 спальни в San Pedro Nopancalco, Мексика
Дом 2 спальни
San Pedro Nopancalco, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
ОППОРТУНИТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ М2 земельного участка: 136М2 постройки: 164.4 Красивый номер, о…
$2,80 млн
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Дом 2 спальни в San Antonio el Desmonte, Мексика
Дом 2 спальни
San Antonio el Desmonte, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
ОППОРТУНИТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ М2 земельного участка: 136М2 постройки: 164.4 Красивый дом в ве…
$1,99 млн
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Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Просторный дом с коммерческим потенциалом в Пачуке, Идальго📐 Террено: 200 м2🏗 Строительство:…
$8,90 млн
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Типы недвижимости в Pachuca de Soto

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Параметры недвижимости в Pachuca de Soto, Мексика

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