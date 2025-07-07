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Жильё в Мичоакане, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 спален в La Piedad de Cabadas, Мексика
Дом 5 спален
La Piedad de Cabadas, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 573 м²
Он измеряет 400 м2 земли, 573 м2 строительства. В нем есть комната, столовая, кухня, 5 спале…
$4,83 млн
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Дом 4 спальни в Jungapeo, Мексика
Дом 4 спальни
Jungapeo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Он измеряет 184 м2 земли, 206 м2 строительства. В нем есть комната, столовая, кухня, 4 спаль…
$1,09 млн
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Дом 6 спален в Zamora, Мексика
Дом 6 спален
Zamora, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Наземная поверхность 125 квадратных метров земли, построено 205 метров. Отличное свойство, к…
$1,56 млн
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Параметры недвижимости в Мичоакане, Мексика

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