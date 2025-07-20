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Жильё в Culiacan, Мексика

Culiacan Rosales
4
5 объектов найдено
Дом 3 спальни в La Presita, Мексика
Дом 3 спальни
La Presita, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Широкий и удобный дом в отличном месте в районе Ла Пресита, тихом и хорошо связанном районе …
$245,992
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Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Особенности: Дом со строительством 188 м2, 110 м2 поверхности, имеет 3 спальни, 2 ванные ком…
$77,510
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Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Террено: 284 М2Строительство: 97 м22 этажный дом Великолепное расположение рядом со школами,…
$71,266
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TekceTekce
Дом 5 спален в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 5 спален
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Дом расположен в Розарио Узаррага. Распределяется с парковочным ящиком, столовой, садом, 2 в…
$63,849
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Дом 3 спальни в Culiacan Rosales, Мексика
Дом 3 спальни
Culiacan Rosales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
В 2-х этажах3 спальни2 ванные комнатысалядининг roomcocina1 парковка
$204,232
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