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Жильё в Chimalhuacan, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Chimalhuacan, Мексика
Дом 3 спальни
Chimalhuacan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Дом построен в 2 уровнях 424 м2 земли, 359 м2 строительства. Имеет столовую, кухню, 1/2 ванн…
$3,65 млн
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Дом 4 спальни в Chimalhuacan, Мексика
Дом 4 спальни
Chimalhuacan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Строительный дом площадью 280 м2 и 780 м2 земли состоит из 4 спален, 2 ванных комнат, гостин…
$1,66 млн
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Дом 3 спальни в Chimalhuacan, Мексика
Дом 3 спальни
Chimalhuacan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Сан-Висенте Он состоит из 120 м2 строительства…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Chimalhuacan, Мексика

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