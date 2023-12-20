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Жильё в Южная Нижняя Калифорния, Мексика

1 объект найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в La Paz, Мексика
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
La Paz, Мексика
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Gobal Los Cabos Project — жилой комплекс с частным пляжем, золотыми песками и невероятной би…
€111,500
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Параметры недвижимости в Южная Нижняя Калифорния, Мексика

с видом на море
недорогая
элитная
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