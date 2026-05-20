Вилла One&Only

Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺



Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия

Цена: $10.4 – 13.6 млн $

Право собственности: FREEHOLD (полная собственность)



Уникальный формат: виллы при легендарном 5⭐ отеле (40+ лет истории)



Престижное окружение: соседи — мировая элита и знаменитости



Всего 52 виллы — абсолютная эксклюзивность



Автоматическое ВНЖ для инвесторов и семьи



Поддержка и сервис



🏡 Типы вилл:



🌊 6-спальная вилла (топ-вариант)



Площадь: 758 м²



Участок: до 2,973 м²



Первая линия, прямой выход на пляж



Infinity-бассейн с видом на океан



6 спален с ванными



Терраса, гараж на 2 авто



13,6 млн $



🌟 5-спальная вилла



Площадь: ~680 м²



Участок: ~2,500 м²



Цена: от $10.4 млн





🌿 4-спальная вилла



Площадь: ~580 м²



Участок: ~2,000 м²



Цена: от $8.5 млн



Архитектура: Modern Mauritian (скатные крыши) или Contemporary (плоская крыша)

Дизайн: Macbeth и SAOTA Architects



🏖 Инфраструктура и сервис



5 ресторанов (стейк-хаус Prime, французско-креольская кухня, паназиатский Tapasake, пляжный ресторан и др.)



7 Colors Spa — роскошный спа-центр



Фитнес-клуб Club One, йога, спиннинг, Zumba



Спорт: теннис, паддл, мини-гольф, водные виды спорта



Beach Club — только для владельцев



Сервисы для резидентов:



One Transport — круглосуточные гольф-кары



One Contact — персональный консьерж



Привилегии во всех курортах One&Only по миру



📈 Инвестиционная привлекательность



В марте 2025 продана 6-спальная вилла за рекордные $13.6 млн



Прогноз роста стоимости: +5–8% годовых



Рентная программа от One&Only (опционально, без обязательств)



FREEHOLD (редкость на Маврикии) + автоматическое ПМЖ



✅ Плюсы



Первый в мире проект One&Only Private Homes



Максимальный престиж и статус



Готовая инфраструктура легендарного отеля



Редкий формат полной собственности (Freehold)



⚠️ Минусы



Большинство вилл уже проданы (ограниченный выбор)



Высокая цена входа (от $10.4 млн)



Проект еще строится — сроки сдачи уточняются у застройщика



📅 Доступность



Проект в стадии строительства



💡 One&Only Le Saint Géran — это уровень, с которым сравнивают другие проекты.

Идеально для инвесторов, ищущих максимум статуса, приватности и ценности.



