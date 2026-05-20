Вилла One&Only

Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺
Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия
Цена: $10.4 – 13.6 млн $
Право собственности: FREEHOLD (полная собственность)
Уникальный формат: виллы при легендарном 5⭐ отеле (40+ лет истории)
Престижное окружение: соседи — мировая элита и знаменитости
Всего 52 виллы — абсолютная эксклюзивность
Автоматическое ВНЖ для инвесторов и семьи
Поддержка и сервис
🏡 Типы вилл:
🌊 6-спальная вилла (топ-вариант)
Площадь: 758 м²
Участок: до 2,973 м²
Первая линия, прямой выход на пляж
Infinity-бассейн с видом на океан
6 спален с ванными
Терраса, гараж на 2 авто
13,6 млн $
🌟 5-спальная вилла
Площадь: ~680 м²
Участок: ~2,500 м²
Цена: от $10.4 млн
🌿 4-спальная вилла
Площадь: ~580 м²
Участок: ~2,000 м²
Цена: от $8.5 млн
Архитектура: Modern Mauritian (скатные крыши) или Contemporary (плоская крыша)
Дизайн: Macbeth и SAOTA Architects
🏖 Инфраструктура и сервис
5 ресторанов (стейк-хаус Prime, французско-креольская кухня, паназиатский Tapasake, пляжный ресторан и др.)
7 Colors Spa — роскошный спа-центр
Фитнес-клуб Club One, йога, спиннинг, Zumba
Спорт: теннис, паддл, мини-гольф, водные виды спорта
Beach Club — только для владельцев
Сервисы для резидентов:
One Transport — круглосуточные гольф-кары
One Contact — персональный консьерж
Привилегии во всех курортах One&Only по миру
📈 Инвестиционная привлекательность
В марте 2025 продана 6-спальная вилла за рекордные $13.6 млн
Прогноз роста стоимости: +5–8% годовых
Рентная программа от One&Only (опционально, без обязательств)
FREEHOLD (редкость на Маврикии) + автоматическое ПМЖ
✅ Плюсы
Первый в мире проект One&Only Private Homes
Максимальный престиж и статус
Готовая инфраструктура легендарного отеля
Редкий формат полной собственности (Freehold)
⚠️ Минусы
Большинство вилл уже проданы (ограниченный выбор)
Высокая цена входа (от $10.4 млн)
Проект еще строится — сроки сдачи уточняются у застройщика
📅 Доступность
Проект в стадии строительства
💡 One&Only Le Saint Géran — это уровень, с которым сравнивают другие проекты.
Идеально для инвесторов, ищущих максимум статуса, приватности и ценности.
