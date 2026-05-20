Вилла One&Only

Poste de Flacq VCA, Маврикий
$13,60 млн
BTC
161.7692925
ETH
8 479.0202542
USDT
13 446 109.2792984
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
8
ID: 36748
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Маврикий
  • Область / штат
    Флак
  • Город
    Poste de Flacq VCA

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺

Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия
Цена: $10.4 – 13.6 млн $
Право собственности: FREEHOLD (полная собственность)

Уникальный формат: виллы при легендарном 5⭐ отеле (40+ лет истории)

Престижное окружение: соседи — мировая элита и знаменитости

Всего 52 виллы — абсолютная эксклюзивность

Автоматическое ВНЖ для инвесторов и семьи

Поддержка и сервис

🏡 Типы вилл:

🌊 6-спальная вилла (топ-вариант)

Площадь: 758 м²

Участок: до 2,973 м²

Первая линия, прямой выход на пляж

Infinity-бассейн с видом на океан

6 спален с ванными

Терраса, гараж на 2 авто

13,6 млн $

🌟 5-спальная вилла

Площадь: ~680 м²

Участок: ~2,500 м²

Цена: от $10.4 млн


🌿 4-спальная вилла

Площадь: ~580 м²

Участок: ~2,000 м²

Цена: от $8.5 млн

Архитектура: Modern Mauritian (скатные крыши) или Contemporary (плоская крыша)
Дизайн: Macbeth и SAOTA Architects

🏖 Инфраструктура и сервис

5 ресторанов (стейк-хаус Prime, французско-креольская кухня, паназиатский Tapasake, пляжный ресторан и др.)

7 Colors Spa — роскошный спа-центр

Фитнес-клуб Club One, йога, спиннинг, Zumba

Спорт: теннис, паддл, мини-гольф, водные виды спорта

Beach Club — только для владельцев

Сервисы для резидентов:

One Transport — круглосуточные гольф-кары

One Contact — персональный консьерж

Привилегии во всех курортах One&Only по миру

📈 Инвестиционная привлекательность

В марте 2025 продана 6-спальная вилла за рекордные $13.6 млн

Прогноз роста стоимости: +5–8% годовых

Рентная программа от One&Only (опционально, без обязательств)

FREEHOLD (редкость на Маврикии) + автоматическое ПМЖ

✅ Плюсы

Первый в мире проект One&Only Private Homes

Максимальный престиж и статус

Готовая инфраструктура легендарного отеля

Редкий формат полной собственности (Freehold)

⚠️ Минусы

Большинство вилл уже проданы (ограниченный выбор)

Высокая цена входа (от $10.4 млн)

Проект еще строится — сроки сдачи уточняются у застройщика

📅 Доступность

Проект в стадии строительства

💡 One&Only Le Saint Géran — это уровень, с которым сравнивают другие проекты.
Идеально для инвесторов, ищущих максимум статуса, приватности и ценности.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 758.0
Цена за м², USD 17,942
Цена квартиры, USD 13,60 млн

Досуг

