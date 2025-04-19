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Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа
3 спальни G + 2 квартира на продажу в Гранд Бэй. Проект находится очень близко к пляжу и сети отелей, ресторанов, супермаркетов и многих других объектов. Проект находится на большом участке земли 6730 кв.м., и ма…