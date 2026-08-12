ВНЖ Маврикий

Маврикий это безопасная юристдикция с развитой инфраструктурой и комфортным климатом круглый год.
Налоговое законодательство построено на базе прогрессивных ставок налогообложения. Маврикий применяет территориальный принцип: вы платите налоги только с доходов, полученных на острове или переведённых на маврикийские счета. Доходы, заработанные и хранящиеся за рубежом, налогом не облагаются.
Получить ВНЖ с последующей возможностью получить гражданство по натурализации в течение 7 лет, возможно на следующих основаниях:
Первый ВНЖ выдается на срок 10 лет с возможностью подачи документов на постоянное место жительства на 20 лет.
Срок оформления ВНЖ от 1 до 2 месяцев.
В зависимости от основания для получения ВНЖ