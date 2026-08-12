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ВНЖ Маврикий

Маврикий Маврикий
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$70,000
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ВНЖ Маврикий
ВНЖ
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О программе иммиграции

Маврикий это безопасная юристдикция с развитой инфраструктурой и комфортным климатом круглый год.

Налоговое законодательство построено на базе прогрессивных ставок налогообложения. Маврикий применяет территориальный принцип: вы платите налоги только с доходов, полученных на острове или переведённых на маврикийские счета. Доходы, заработанные и хранящиеся за рубежом, налогом не облагаются. 

Получить ВНЖ с последующей возможностью получить гражданство по натурализации в течение 7 лет, возможно на следующих основаниях:

  • Брак с гражданином Маврикия
  • Трудоустройство (с разрешением на профессию)
  • Ведение бизнеса или инвестиции
  • Покупка недвижимости в одобренных правительством проектах (от $375 000)
  • Учёба или стажировка
  • Подтверждённый пассивный доход (для пенсионеров старше 50 лет)
  • Инвестиции в экономику страны - гражданство доступно через 2 года при вкладе в экономику от 500 000 $
  • Можно открыть компанию. Есть нюансы: например, для самозанятых требуется внести на личный счёт в местном банке определённую сумму (около 35 000 $) и со второго года деятельности показывать доход от бизнеса (от 800 000 маврикийских рупий в год). Инвесторам тоже есть путь: иногда требуется перевести сумму на счёт местной компании (порядка 50 000 $). 
  • Можно получить ВНЖ, если купить жилой объект в одной из утверждённых правительством программ (например, Smart City Scheme, Real Estate Scheme, Integrated Resort Scheme и другие) стоимостью от 375 000 $. При этом объект должен быть в здании выше трёх этажей. Срок действия ВНЖ привязан к сроку владения недвижимостью. Вместе с заявителем статус могут получить супруг/а, дети до 24 лет (если не состоят в браке) и финансово зависимые родители.

Первый ВНЖ выдается на срок 10 лет с возможностью подачи документов на постоянное место жительства на 20 лет. 

Срок оформления ВНЖ от 1 до 2 месяцев. 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$70,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Длительность
Длительность
2 месяцев
Требования к заявителю

В зависимости от основания для получения ВНЖ

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ВНЖ Маврикий
Маврикий Маврикий
от
$70,000
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