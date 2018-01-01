Park Lane Properties, Mauritius

Mavis Properties - активный игрок в секторе недвижимости на Маврикии, предлагающий свои услуги широкому кругу клиентов как местных, так и зарубежных. Компания специализируется на продаже и аренде недвижимого имущества, охватывающего дома, офисы, коммерческие помещения, а также земли и здания. Компания заработала прочную репутацию в области предоставления одного из самых широких диапазонов решений в области недвижимости на острове и своевременного обслуживания своих клиентов. Кроме того, компания также предлагает решения по размещению для долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных посетителей острова.

Mavis Properties - хорошо известное агентство недвижимости и платформа для инвесторов с проверенной репутацией на Маврикии, поскольку мы верим в нашу историю успеха на рынке недвижимости. Мы хорошо знакомы с местными законами Маврикия в сфере недвижимости и работаем в соответствии с местными властями, такими как инвестиционный совет и другие, что способствует реализации вашего плана и защите ваших инвестиций, поскольку мы работаем в сотрудничестве с лучшими юристами , консультантами, архитекторами, промоутерами, нотариусами, сметчиками, инженерами и другими специалистами. Мы также связываем местных и иностранных инвесторов с хорошо известными учредителями совместного предприятия, чтобы сделать ваши инвестиции успешными на рынке недвижимости и достичь вашей цели в кратчайшие сроки.

Портфолио Mavis Properties включает земли, высотные здания, жилые единицы, коттеджи, апартаменты, дуплексы, бунгало на берегу моря, жилые комплексы, коммерческие помещения и офисы, а также другую недвижимость, которая отвечает различным требованиям, вкусам и предпочтениям в каждом выгодном месте Маврикия.