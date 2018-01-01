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Park Lane Properties, Mauritius

Маврикий, 3 / 4 Cap Dal Coastal Road Tamarin, Black River 90906 Mauritius
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Park Lane Properties, Mauritius
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.parklane.mu/en
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Описание

Park Lane Properties - одно из ведущих агентств недвижимости на Маврикии. Стратегически расположенный на западном побережье в Тамарине, на северном побережье в Гранд-Бей и в центре Флореала, Park Lane Properties является синонимом опыта, честности и надежных советов в сфере недвижимости. Член Ассоциации агентов по недвижимости Маврикия и избранный член международной сети Leading Real Estate Companies of the World® и Luxury Portfolio®, Park Lane Properties стремится предоставить покупателям, продавцам и арендаторам недвижимости высококлассный профессиональный сервис с индивидуальным подходом. Мы ориентируемся на развитие и поддержание долгосрочных и привилегированных отношений, будучи этичными, честными и профессиональными при любых обстоятельствах, неизменно справедливыми со всеми заинтересованными сторонами, и соблюдаем конфиденциальность. Обладая более чем 15-летним глубоким знанием сообщества и рынка, а также маркетинговой смекалкой, Park Lane Properties стала одним из предпочтительных партнеров по недвижимости на Маврикии для покупателей, продавцов и арендаторов со средним и высоким уровнем дохода, как маврикийцев, так и неграждан. Эти ценности сопровождали наш успех с момента создания компании в 2004 году. Поэтому мы надеемся, что сможем помочь вам в решении ваших проблем с недвижимостью на Маврикии.

Услуги

Основная цель наших услуг - развивать и поддерживать привилегированные долгосрочные отношения со всеми нашими клиентами, собеседниками и поставщиками услуг без ущерба для этики, честности и профессионализма, всегда оставаясь объективным в наших советах, вежливым и уважительным ко всем, сохраняя при этом конфиденциальность наших клиентов. Это основные ценности, которые были разработаны и теперь являются частью культуры Park Lane Properties, которую разделяют все наши сотрудники.

Наши агенты в Маврикий
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MYIMMO MAURITIUS
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Посреди Индийского океана находится остров неземной красоты Маврикий. Восхитительные пейзажи бирюзовой лагуны встретят вас теплым гостеприимством и позволят насладиться прекрасным образом жизни. Есть множество способов пожить на Маврикии: по работе, выйдя на пенсию или став инвестором, а также в качестве покупателя или арендатора местной недвижимости. Не упустите возможность инвестировать в Маврикий с выгодным налогообложением в 15%. Myimmo Mauritius — профессиональное агентство недвижимости на Маврикии, предоставляющее все необходимые вам услуги. Мы гарантируем отличный сервис и высокое качество сервиса. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

MAVIS PROPERTIES
3 объекта

Mavis Properties - активный игрок в секторе недвижимости на Маврикии, предлагающий свои услуги широкому кругу клиентов как местных, так и зарубежных. Компания специализируется на продаже и аренде недвижимого имущества, охватывающего дома, офисы, коммерческие помещения, а также земли и здания. Компания заработала прочную репутацию в области предоставления одного из самых широких диапазонов решений в области недвижимости на острове и своевременного обслуживания своих клиентов. Кроме того, компания также предлагает решения по размещению для долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных посетителей острова.

Mavis Properties - хорошо известное агентство недвижимости и платформа для инвесторов с проверенной репутацией на Маврикии, поскольку мы верим в нашу историю успеха на рынке недвижимости. Мы хорошо знакомы с местными законами Маврикия в сфере недвижимости и работаем в соответствии с местными властями, такими как инвестиционный совет и другие, что способствует реализации вашего плана и защите ваших инвестиций, поскольку мы работаем в сотрудничестве с лучшими юристами , консультантами, архитекторами, промоутерами, нотариусами, сметчиками, инженерами и другими специалистами. Мы также связываем местных и иностранных инвесторов с хорошо известными учредителями совместного предприятия, чтобы сделать ваши инвестиции успешными на рынке недвижимости и достичь вашей цели в кратчайшие сроки.

Портфолио Mavis Properties включает земли, высотные здания, жилые единицы, коттеджи, апартаменты, дуплексы, бунгало на берегу моря, жилые комплексы, коммерческие помещения и офисы, а также другую недвижимость, которая отвечает различным требованиям, вкусам и предпочтениям в каждом выгодном месте Маврикия.

 

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Компания WP RESIDENCE предоставляет профессиональные услуги в области недвижимости и гарантирует первоклассное обслуживание и внимание к каждой детали. Мы занимаемся арендой, маркетингом и продажей элитной недвижимости.

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