Park Lane Properties, Mauritius
Park Lane Properties - одно из ведущих агентств недвижимости на Маврикии. Стратегически расположенный на западном побережье в Тамарине, на северном побережье в Гранд-Бей и в центре Флореала, Park Lane Properties является синонимом опыта, честности и надежных советов в сфере недвижимости. Член Ассоциации агентов по недвижимости Маврикия и избранный член международной сети Leading Real Estate Companies of the World® и Luxury Portfolio®, Park Lane Properties стремится предоставить покупателям, продавцам и арендаторам недвижимости высококлассный профессиональный сервис с индивидуальным подходом. Мы ориентируемся на развитие и поддержание долгосрочных и привилегированных отношений, будучи этичными, честными и профессиональными при любых обстоятельствах, неизменно справедливыми со всеми заинтересованными сторонами, и соблюдаем конфиденциальность. Обладая более чем 15-летним глубоким знанием сообщества и рынка, а также маркетинговой смекалкой, Park Lane Properties стала одним из предпочтительных партнеров по недвижимости на Маврикии для покупателей, продавцов и арендаторов со средним и высоким уровнем дохода, как маврикийцев, так и неграждан. Эти ценности сопровождали наш успех с момента создания компании в 2004 году. Поэтому мы надеемся, что сможем помочь вам в решении ваших проблем с недвижимостью на Маврикии.
Основная цель наших услуг - развивать и поддерживать привилегированные долгосрочные отношения со всеми нашими клиентами, собеседниками и поставщиками услуг без ущерба для этики, честности и профессионализма, всегда оставаясь объективным в наших советах, вежливым и уважительным ко всем, сохраняя при этом конфиденциальность наших клиентов. Это основные ценности, которые были разработаны и теперь являются частью культуры Park Lane Properties, которую разделяют все наши сотрудники.